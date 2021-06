Päse/Flettmar

Zwei Verkehrsunfälle ereigneten sich in der Nacht von Samstag zu Sonntag, wie die Polizei jetzt mitteilt. Auf der K42 fuhr ein Auto, vermutlich ein schwarzer VW, von Hünenberg aus kommend in Richtung Päse. In einer leichten Linkskurve geriet er nach rechts in den Seitenraum und fuhr dabei zwei Leitpfosten um. Nur knapp verfehlte der Wagen einen Baum im Grünstreifen.

Vermutlich gegen Mitternacht passierte in Flettmar, im Einmündungsbereich der Straße Am Bahnhof, der zweite Verkehrsunfall. Wahrscheinlich wegen zu hoher Geschwindigkeit stieß der Fahrer oder die Fahrerin gegen zwei Steinpfosten am rechten Fahrbahnrand. Dabei dürfte das Fahrzeug nicht unerheblich beschädigt worden sein, es wurden Dieselspuren und Fahrzeugteile an der Unfallstelle gefunden. Das Fahrzeug fuhr in Richtung Nienhof weiter. Auch hier könnte es sich um einen VW, möglicherweise einen Transporter älteren Baujahres handeln.

In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Polizei Meinersen zu wenden unter Tel. (05372) 9 78 50.

Von der AZ-Redaktion