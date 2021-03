Hillerse

Der Jugendtreff in Hillerse ist besprayt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren bislang unbekannte Täter bereits am Wochenende vom 5. bis 7. März zugange und haben sämtliche Fenster und Türen von außen mit silberner Farbe besprüht. Der finanzielle Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Wer Hinweise zur Tat oder zu Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Meinersen unter der Telefonnummer (0 53 72) 9 78 50 in Verbindung zu setzen.

Von der AZ-Redaktion