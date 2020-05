Polizei nimmt Raser nach Bürgerbeschwerden ins Visier

Dalldorf

Das ging schnell: Am Mittwoch in der Zeit von 6.30 bis 9 Uhr führte die Polizei aus Meinersen Geschwindigkeitsmessungen auf der Hillerser Straße in Dalldorf durch. Mit dieser Aktion reagierten die Kollegen prompt auf einen ganzseitigen Artikel in der Allerzeitung vom gleichen Tag, in dem seitens der Anwohner die Raserei durch den Ort beklagt wurde.

Bilanz des Morgens ist, dass etwa 150 Pkw durch die Kontrolle fuhren – dabei wurden vier Verkehrsverstöße festgestellt. Ein Fahrzeugführer mit Tempo 75 muss mit einem Fahrverbot rechnen. Die Meinerser Polizei wird die Situation in den nächsten Wochen beobachten und weitere Messungen in Dalldorf durchführen.

Zudem wurde am Mittwoch auf einen weiteren Hinweis aus der Bevölkerung reagiert und eine Geschwindigkeitsmessung in der Elzer Straße in Ohof vorgenommen. Diese fand in der Zeit von 12 bis 13 Uhr statt. Zumindest in der angegebenen Zeit konnten keine Verkehrsverstöße festgestellt werden. „Die Polizei freut sich selbstverständlich über diese Ergebnisse und hofft weiterhin auf die Vernunft der Verkehrsteilnehmer“, hieß es dazu aus der Dienststelle.

Von OTS