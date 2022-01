Polizei liefert sich mit 18-Jährigem Verfolgungsjagd durch Seershausen

Seershausen

In den frühen Morgenstunden des Neujahrstages wollten zwei Beamte der Polizei Meinersen in Seershausen einen Autofahrer anhalten und kontrollieren. Statt zu stoppen, beschleunigte der junge Mann allerdings, um sich der Kontrolle zu entziehen, und raste deutlich zu schnell durch Seershausen. Die Verfolgungsjagd endete zunächst in einer Nebenstraße: Der Mann stoppte und flüchtete zu Fuß weiter. Während eine Beamtin zu Fuß folgte, schnitt der zweite Beamte dem Flüchtenden mit dem Streifenwagen den Weg ab. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich der mutmaßliche Grund für die Flucht: Der 18-Jährige war alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Mann wird nun strafrechtlich ermittelt.

Von der AZ-Redaktion