Meinersen

Bereits am vergangenen Samstag bemerkten Beamte der Polizei Meinersen, dass eine der beiden Ortstafeln am südlichen Ortseingang von Meinersen entwendet worden war. Von Dalldorf kommend, befand sich nur noch das linksseitig aufgestellte Schild in der Halterung. Die am rechten Fahrbahnrand aufgestellte Halterung war von Unbekannten zum Feld geneigt worden, sodass das Schild aus der Halterung geschraubt werden konnte.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Meinersen unter (0 53 72) 97 850 entgegen.

