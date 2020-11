Meinersen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter den Münzautomaten für den Hochdruckreiniger an der Waschanlage des Raiffeisen-Marktes in Meinersen auf und entwendeten das Münzgeld. Dabei entstand am Münzautomaten ein nicht unerheblicher Sachschaden. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern erbittet die Polizei in Meinersen unter Tel. (0 53 72) 9 78 50.

Von OTS