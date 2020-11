Leiferde

Bei einer 69-jährigen Bewohnerin in Leiferde, Küstriner Straße, wurde laut Polizei am Wochenende in der Zeit zwischen Samstag und Sonntag das Küchenfenster beschossen. Dadurch entstand ein etwa drei Millimeter großes Einschussloch an der äußeren Fensterscheibe. Die Tat ereignete sich in der Halloween-Nacht. „Leider ist die Bewohnerin nicht gegen derartigen Vandalismus versichert. So bleibt sie nun auf ihrem Schaden sitzen, der vermutlich einige Hundert Euro betragen wird“, sagt Polizeisprecher Thomas Reuter. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei in Meinersen unter Tel. (0 53 72) 9 78 50 in Verbindung zu setzen.

Von OTS