Eine Woche Pfarrgarten statt zwei Wochen Schweden – für 18 Jugendliche aus der evangelischen St. Georg-Kirchengemeinde Meinersen war das jetzt Realität. Allerdings keine bittere, wie die Teilnehmer der christlichen Ferienfreizeit bestätigen. Denn über jedem Tag stand ein kräftiges „Wir sind...“.

Corona hat der Kirchengemeinde einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eigentlich bietet sie für Jugendliche jedes Jahr eine zweiwöchige Fahrt nach Schweden an. Dieses Jahr war das nicht möglich. „Aber Jugendliche brauchen Gemeinschaft“, sagt Diakonin Helena Krez. Also überlegten sie und Pastor Oliver Flanz, was unter Corona-Bedingungen vor Ort möglich ist. Herausgekommen ist ein mehrtägiges Programm mit Bibelarbeit am Morgen sowie Workshops, Aktionen und Spielen am Nachmittag.

„Wir wären alle gerne nach Schweden gefahren“, sagte auch Teilnehmer Johannes Sadler. Aber auch vor Ort in Meinersen hatten die Jugendlichen eine intensive gemeinsame Zeit. Dabei standen nicht unbedingt die zahlreichen Aktionen im Vordergrund, sondern die „zwischenmenschlichen Beziehungen“, wie Sadler sagte. Und die Frage, was die Jugendlichen aus der Bibel für diese Beziehungen mitnehmen können.

Jeder Tag bot einen anderen Schwerpunkt

„We are familiy“ lautete das Thema. Jeden Tag ging es dabei um einen anderen Aspekt: Wir sind Beziehungsvertiefer, Einheitsförderer, Lebensveränderer, Friedensstifter und Weltveränderer, zählt Pastor Oliver Flanz die Tagesmottos auf. Dabei stand morgens Bibelarbeit auf dem Programm, nachmittags ging es dann daran, die gelesenen Texte mit Leben zu füllen. „Die Jugendlichen haben auch eigene Ideen eingebracht“, berichtet der Pastor: etwa Müllsammeln im Dorf oder Einkaufswagen desinfizieren im Supermarkt.

„Die Jugendlichen haben das richtig gut gemacht“, sagt Pastor Oliver Flanz mit Blick auf die Corona-Regeln

„Corona hat keinen großen Einfluss. Wir haben trotzdem viel Spaß“, sagt Teilnehmerin Lea Albs. „Man muss sich halt überlegen, was unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln geht“, berichtet Pastor Flanz. Und das war doch eine Menge, auch weil der große Pfarrgarten in Meinersen jede Menge Platz für Aktionen im Freien bietet. „Die Jugendlichen haben das richtig gut gemacht“, sagt Flanz mit Blick auf die Corona-Regeln. Und ergänzt, dass die Freizeit doch nicht ganz so intensiv war wie in den Jahren zuvor in Schweden – bei dem einen kommt mal eine Fahrstunde dazwischen, bei dem anderen ein Zahnarzttermin.

„Wir wollten trotzdem etwas mit Leichtigkeit anbieten“, sagt Helena Krez. Und das ist ihr, Pastor Oliver Flanz und den weiteren Freizeitbetreuern offenbar gelungen. „Wir sehen uns in der Kirchengemeinde als große Glaubensfamilie. Und dazu gehören auch die Jugendlichen“, erklärt der Pastor. In der vergangenen Woche haben diese gespürt, was das in Meinersen heißt: nämlich den anderen im Blick zu haben, freundschaftlich miteinander umzugehen und Glauben zu leben.

