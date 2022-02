Perspektive Innenstadt: Meinersen ist dabei

Meinersen

Angenehmer Geldregen für die Gemeinde Meinersen: Die Kommune ist ins Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ aufgenommen worden. Mit dem Sofortprogramm sollen Folgen der Coronapandemie für die Innenstädte abgemildert werden. „Und Meinersen hat ganz offensichtlich auch zum Kreis der Innenstädte gezählt“, merkte Bürgermeister Thomas Spanuth nun im Rat an – mit einem Augenzwinkern.

Gleichwohl haben natürlich auch dort zum Beispiel die Bereiche Einzelhandel, Kultur und Freizeit gelitten während der Pandemie. Und dort möchte die Gemeinde Meinersen ansetzen mit den insgesamt 384 000 Euro aus dem Hilfsprogramm. Die Gemeinde selbst schießt noch einen Eigenanteil von 39 000 Euro hinzu, so dass insgesamt eine ansehnliche Förderquote von 90 Prozent herauskommt für die Maßnahmen. Gemeindedirektor Steffen Weichsler freute sich ebenfalls: „Es ist super, dass wir aufgenommen worden sind.“ Allerdings müsse es schnell gehen, denn die Anträge müssten zwischen dem 31. März und dem 30. Juni gestellt werden, die geplanten Maßnahmen dann bis März 2023 umgesetzt werden.

Perspektive Innenstadt: Die Meinerser Ideen

Meinersen hat dafür mehrere Vorhaben auf der Agenda: So soll ein vom Regionalverband gefordertes Einzelhandelskonzept damit erstellt werden. Es ist Voraussetzung für die weitere Entwicklung des Einzelhandels in der Gemeinde. Weiter möchte die Gemeinde auch den Bereich Alter Ortskern zwischen Apotheke und Bauhof mit der Schmiedestraße beleben und nachverdichten. Auch dafür ist ein Entwicklungskonzept geplant. Zudem soll im Rathauspark eine feste Bühne für Veranstaltungen errichtet werden, außerdem am Sportplatz ein Kleinspielfeld. Dann möchte man noch den Eichenkamp aufwerten und dort einen Parkcharakter mit Erholungsbereichen schaffen. Und das Kulturzentrum soll zu einem Tagungszentrum werden mit der nötigen Modernisierung von Konferenz-, Licht- und Tontechnik. Schließlich ist noch vorgesehen, die abgängigen Oberflächen der Bootsanleger am Wehr zu erneuern.

Der Rat gab ebenfalls grünes Licht für einen Kooperationsvertrag mit der Deutschen Glasfaser für den Ort Meinersen. Zuvor hatte man bereits mit dem Telekomversorger FNOH einen entsprechenden Vertrag für die Gemeindeteile geschlossen. Damit gelingt eine flächendeckende Versorgung der Gemeinde mit moderner Glasfasertechnik, „ausgenommen in einigen Straßen in Ahnsen, dort gibt es bislang nur einen Teilausbau, weil noch nicht genügend Interessenten gefunden worden sind“, erläuterte Spanuth.

Verkehrsberuhigung an Ortseingängen geplant

Verkehrsberuhigung geplant: Zwischen Seershausen und Ohof ist ein Tempolimit das Ziel. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Der Verkehr auf der Landesstraße im Bereich Seershausen/Ohof soll beruhigt werden. Konkret geht es um die drei Ortseingänge. Die Politiker hoffen auf eine Tempobegrenzung davor beziehungsweise auf andere Maßnahmen mit ähnlicher Wirkung. Zuständig ist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel. „Wir hatten schon einen Ortstermin, die Ergebnisse der Gespräche sollten zur nächsten Ratssitzung vorliegen“, teilte Weichsler mit.

Dampfmodellclub Ahnsen plant Mitfahrbahn

Dann ging es noch um verschiedene Zuschussanträge von Vereinen. Der Rat gab sowohl für vorliegende Einzelanträge als auch für im Haushalt bereits enthaltene Anträge seine Zustimmung. So erhalten die Schützen Ahnsen einen Defizitausgleich, der Verein Aktiv für Menschen bekommt einen Zuschuss, ebenso der TuS Seershausen/Ohof für einen Ballfangzaun und auch der JFV Kickers erhält Mittel. Der Dampfmodellclub Ahnsen wird auch unterstützt. Die Gruppe stellte ihre Pläne während der Ratssitzung noch einmal vor: Hinter dem Sportplatz Ahnsen soll auf einer Fläche eine Mitfahrparkeisenbahn entstehen mit Fahrtagen für die Öffentlichkeit. Unterstützung gibt es zudem für die 1000-Jahr-Feier in Seershausen und für die Flotten Motten in Böckelse. Weiterhin wurde noch der Ansatz für den Erwerb von Defibrillatoren auf Antrag der SPD von 2000 Euro auf 15 000 Euro erhöht, um auch in den Ortsteilen Geräte vorhalten zu können.

Bürgermeister Spanuth zeigte sich zudem erfreut darüber, dass der Wiesenweg zwischen Meinersen und Seershausen ins touristische Radwegenetz des Landkreises Gifhorn aufgenommen worden ist. Der Landkreis übernimmt die Unterhaltung der Wege für Radfahrer, die durch sehenswerte Landschaft führen. Als erste Maßnahme ist roter Kies aufgebracht worden.

Von Chris Niebuhr