Böckelse

Sie setzt auf ein nachhaltiges Konzept, und das nicht nur im Gartenbau. Es basiert darauf, dass sie Kreisläufe in der Natur – vielleicht das perfekte Zusammenspiel verschiedener Pflanzen – einfach nachahmt. Jana Lehmann aus Böckelse beschäftigt sich mit Permakultur – mit dieser ökologischen Lebensphilosophie, die sich, wie sie sagt, „bereits um den gesamten Globus zieht“.

„Der Startschuss fiel im Jahr 2015“, berichtet sie. „Damals ist viel passiert auf der Welt“, erklärt die heute 32-Jährige mit Blick auf erste Vegetarier-Wellen, Umweltschutz, Foodsharing, also die Weitergabe von noch nicht verdorbenen Lebensmitteln an soziale Einrichtungen oder andere Personen. Studierte sie ehemals Marketing und Medien-Management, gab es für sie von 2015 bis zum Jahr 2018 erste Einblicke in die Permakultur. Sie beschäftigte sich intensiver mit dem Konzept, das laut Lehmann in den 1970er-Jahren von dem Australier Bill Mollison und seinem Schüler David Holmgren entworfen wurde. Mollison beschreibt die Permakultur als kreativen Gestaltungsansatz, „der auf eine Welt schwindender Energie- und Ressourcenverfügbarkeit reagiert“.

„Sagt jemand das Wort ,aber’, breche ich den Kontakt ab“

Lehmann zog daraus die Konsequenz, ihr Leben umzukrempeln. „2018 kündigte ich Job und Wohnung in Braunschweig“, erzählt sie. „Es war heftig, und ich warnte Freunde und Verwandte, wenn jemand das Wort ,aber’ sagt, breche ich den Kontakt ab.“ Zielstrebig beschritt sie ihren neuen Weg. „Ich habe alles verkauft und bin nach Portugal gegangen und suchte dort Orte auf, in denen Permakultur in der Praxis angewandt wird und wo Menschen damit leben.“

Sie beschäftigte sich intensiv mit dem Thema, besuchte Permakultur-Design-Kurse. Dabei begann die 32-Jährige Fragen zu stellen, beispielsweise: „Stichpunkt Wald, was können wir für unser Öko-System tun und dafür, dass es sich regeneriert?“ Genauso fordert sie heute: „Wir müssen auf den Rohzustand aufpassen, verzichten lernen und dem Öko-System dabei helfen, wieder gesund zu werden.“

Permakultur zum Kennenlernen in der Nähe Permakultur wird von dem englischen Begriff „permanent (agri)culture“ abgeleitet und bedeutet „dauerhafte Landwirtschaft oder dauerhafte Kultivierung“. Jana Lehmann aus Böckelse hat sich diesem nachhaltigen Konzept für Landwirtschaft und Gartenbau verschrieben, das Natur und Ökosysteme nachahmt. Aktuell arbeit sie am Auftrag einer Gartenbesitzerin. „Die Frau möchte ihr 7000-Quadratmeter-Grundstück zu einem Ort der Begegnung umgestalten“, sagt sie. „Gleichzeitig wünscht sich die Auftraggeberin einen Garten mit mehr Gemüse und weniger Arbeit.“ Nimmt Lehmann einen Auftrag an, gilt es für sie als erstes, den Menschen kennen zu lernen, „eine Brücke zu ihm zu schlagen und Hintergründe zu erfahren“. Gemeinsam mit einer Gemüsegärtnerin und einer Baumpflegerin macht sich Jana Lehmann dann planerisch und gestalterisch ans Werk, den Garten nach den Richtlinien der Permakultur zu entwerfen, so dass „alles ineinander übergreift“, sagt sie. Sie ist selbst noch in der Ausbildung und absolviert ein dreijähriges Permakultur-Design-Studium von Zuhause aus, begleitet von Praxis-Modulen. Vorab hat sie einen Design-Kursus absolviert. Die 32-Jährige gibt einen Tipp zu einem Permakultur-Lernort: „Es ist der Hof Luna in Everode“, sagt sie. Dieser Hof im Landkreis Hildesheim wird biologisch-dynamisch bewirtschaftet und ist Preisträger des Bundeswettbewerbs Ökologischer Landbau 2020, auch Permakulturkurse werden dort angeboten. Infos: www.mida-solena.de. Ebenfalls in der Nähe gibt es Gudhorst, auch nach dem Prinzip der Permakultur angelegt, im Rennauer Ortsteil Rottorf am Klei im Landkreis Helmstedt.

Permakultur ist auch auf dem kleinen Balkon möglich

Ein Mitmachgarten bei Hannover: Dort wird die Permakultur-Gärtnerei umgesetzt – und rankende Bohnen passen sogar auf einen Balkon. Quelle: Stephanie Zerm Archiv

Permakultur ist laut Lehmann überall möglich, selbst auf dem kleinen Balkon. Dort können beispielsweise in einem Eimer samt Deckel Bioabfälle kompostiert werden – „von Würmern, die Essensreste zu Humus verarbeiten“. Sie nennt ein weiteres Beispiel, das sogar auf einer Fläche von nur einem Quadratmeter möglich ist. „Wir pflanzen rankende Bohnen, haben anfangs etwas Blühendes und später etwas zum Essen. Die Bohnen – das ist Permakultur.“ Immer wieder mahnt sie, kritisch das Konsum-Verhalten zu überdenken: „Wir müssen uns selbst Fragen stellen nach dem Verbrauch des Duschwassers oder nach dem Biomüll, der nicht abgefahren, sondern kompostiert werden sollte, und auf dem auch ausgekämmte Hundehaare oder Pappen willkommen sind.“ Das alles sind laut Lehmann „kostensparende Effekte“. Und sie fügt hinzu: „Permakultur ist ein globales Netzwerk, bei dem es darum geht, Ressourcen zu nutzen und sie als künftiges Gold zu sehen.“ Sie mahnt aber auch: „Es fehlt uns an Möglichkeiten der Speicherung, denn wir brauchen Leben.“

Von Hilke Kottlick