Meinersen

Das Bürgerhaus in Päse wurde zwischen dem 23. und dem 27. April beschmiert, wie die Polizei jetzt mitteilte. Außerdem wurden eine Holzbank und ein Holztisch am Bürgerhaus mit Graffiti beschmiert, und das seitliche Fallrohr am Haus ist beschädigt. Die Polizei gab die geschätzte Schadenshöhe mit rund 500 Euro an. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Meinersen unter Tel. (0 53 72) 97 850 in Verbindung zu setzen.

Von der AZ-Redaktion