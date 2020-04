Wegen Corona: Reparaturen verschoben

Meinersen

Das Okerwehr bei Meinersen ist in die Jahre gekommen. Knapp 40 Jahre hat es auf dem Buckel, erste Verschleißerscheinungen bleiben nicht aus. Dazu kam aktuell noch ein Unfall: Offenbar umgestürzt bei Sturm, beschädigte ein Baum die Stauklappe, berichtet Dr. Hubertus Köhler, Verbandsvorsteher im Unterhaltungsverband Oker.

Zylinder beschädigt

„Durch den umgestürzten Baum wurde die Stauklappe fest eingeklemmt“, berichtet der Verbandsvorsteher. Dabei sei ein Zylinder beschädigt worden. Es habe Schwierigkeiten gegeben, den Wasserstand zu steuern. Laut Köhler wurde „dieser Zylinder mittlerweile repariert und wieder eingebaut“.

Die Überschwemmung der Wiesen habe damit aber nichts zu tun gehabt, versichert er weiterhin. „Ursache dafür war der Regen.“

Taucher im Einsatz

Köhler verweist in Sachen Okerwehr zudem auf Verschleißerscheinungen. So sei bei aktuellen Überprüfungsarbeiten jetzt festgestellt worden, dass die 40 Jahre alte Stauklappe am Okerwehr erneuert werden muss. Für diese Arbeiten ist dem Verbandvorsteher zufolge vorher der Bau einer Notmauer erforderlich. Ein Taucher prüfe dann im Anschluss, ob diese Notmauer dem Wasser stand hält, „damit dahinter die erforderlichen Arbeiten für den Austausch der maroden Stauklappe erfolgen können“.

Aufgeschoben wegen Corona

Diese Arbeiten wurden Köhler zufolge wegen der Corona-Pandemie verschoben. „Weil wegen der möglichen Ansteckungsgefahr keine Menschengruppen dicht zusammen arbeiten sollen“, erläutert er. Er hoffe jetzt darauf, dass bald Besserung ist Sicht ist, die Corona-Regeln bald gelockert werden und wieder mehrere Menschen gleichzeitig zusammen arbeiten können. Sein Ziel: „Bis Ende Mai sollte das über die Bühne gehen.“

