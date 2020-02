Okerbrücke in Meinersen: So läuft’s mit dem Abriss

Meinersen

Der Abriss der Okerbrücke in Meinersen schreitet voran. Die Arbeiten starteten am 13. Januar. Der Verkehr wird seitdem über die B 188 um das Dorf herum geleitet und fließt nicht mehr durch den Ortskern.

Chronologischer Abriss

Hartmut Hoefer, Ingenieur im Bauamt der Samtgemeinde Meinersen, schildert den chronologischen Ablauf der bisherigen Abriss-Arbeiten. Danach wurde zuerst die Fahrbahn der Okerbrücke abgetragen, dann ging es dem Asphalt an den Kragen. Es folgte die Beseitigung der Trennschicht, laut Hoefer eine „Abdichtungs-Folie“. Weiterhin wurden der Beton und die Stahlbleche zwischen den Trägern abgetragen.

40 Meter lange Stahlträger

Als Nächstes steht laut Hoefer ein spannendes und sehenswertes Schauspiel an. Ein riesiger Kran rückt an, um die sechs Träger der Brücke heraus zu heben. „Sie verlaufen über die gesamte Länge der Brücke“, informiert der Tiefbau-Ingenieur. Knapp 40 Meter lang, müssten diese Stahl-Träger vorher in der Mitte getrennt werden. Erst dann könnten sie vom Kran heraus gehoben werden.

Die Abriss-Arbeiten verlaufen akribisch. Das gesamte Material der maroden Brücke wird laut Hoefer Schicht für Schicht abgetragen. „Damit es anschließend recycelt werden kann“, nennt er den Grund. „Die Arbeiten verlaufen im Zeitplan“, sagt Hoefer. Ob der Verkehr – wie erhofft – bereits im November über eine neue Okerbrücke rollt, vermag der Ingenieur nicht zu sagen – „bei Brücken weiß man das nie so genau.“

Zur Galerie Abriss der Okerbrücke in Meinersen

Apotheke fehlt Laufkundschaft

Auf ein zeitiges Ende der Bauarbeiten und damit auf einen regen Kundenverkehr, der wieder beidseitig durch Meinersen rollt, hoffen die anliegenden Geschäftsleute. „Unsere Laufkundschaft fehlt auf jeden Fall“, sagt Sabine Lohmann von der Apotheke an der Oker. Trotzdem sehe sie das positiv. „Wir sehen ja, wie fleißig an der Brücke gearbeitet wird.“ Ihr Motto deshalb: „Wir müssen durchhalten. Immerhin hängen bei uns acht Arbeitsplätze dran“.

Wer Lotto spielt, kommt auch

Auch die Mitarbeiter im Schreibwarengschäft Zum Bleistift merken zumindest „ein bisschen“ – so Mitstreiterin Renate Ludolf, dass seit den Brückenarbeiten weniger Kunden kommen. „Aber wir sind hier der einzige Laden, der Lotto anbietet, und wer Lotto spielt, der kommt auch“, sagt die Mitarbeiterin. Viele Kunden kämen nicht mehr spontan, sondern würden „den Einkauf bei uns mit einem Einkauf verbinden“, berichtet Renate Ludolf weiterhin. Befürchtungen für die Zukunft habe sie nicht, sagt sie. „Aber man merkt es, dass der Verkehr umgeleitet wird.“

Kundenverlagerung bei Bäcker Hacke

Bäckermeister Torsten Hacke bestätigt die Aussage einer der Verkäuferinnen in seinem Geschäft in Meinersen. Sie berichtet, dass es jetzt morgens etwas „weniger To-Go-Leute sind, die sich vor der Arbeit noch schnell ein Brötchen oder eine Tasse Kaffee holen“. Aber ansonsten sei kaum ein Kundenrückgang zu bemerken. „Wer zu uns möchte, der kommt auch.“ Etwa 20 bis 30 Kunden weniger verzeichnet Hacke. „Allerdings kommen durch die Brücken-Sperrung mehr Kunden nach Ahnsen ins Hauptgeschäft, besonders am Sonntag“, sagt er. Der Bäckermeister: „Es ist also nur eine kleine Kundenverlagerung.“

Lesen Sie auch:

Von Hilke Kottlick