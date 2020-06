Täglicher Baufortschritt und ein klares Zeitziel

Meinersen

Nahezu jeder Besucher bleibt stehen und die Passanten wundern sich: „Die Arbeiten gehen wirklich schnell voran!“ Tatsächlich – fast täglich ist der Baufortschritt an der Okerbrücke in Meinersen erkennbar. Hatten sich die Facharbeiter der Firma Siemke Brücken und Ingenieurbau aus Dannenberg um Uwe Drösemeyer vor kurzem noch mit der Verschalung des Widerlagers an der West-Seite der Brücke beschäftigt, so ist dort jetzt bereits alles betoniert.

Zur Galerie Es tut sich was an der Okerbrücke in Meinersen – fast täglich ist der Baufortschritt zu bewundern. Die AZ zeigt den jetzigen Stand.

Begonnen haben laut Michael Kramp, Bauamtsmitarbeiter in der Samtgemeinde Meinersen, jetzt bereits die Arbeiten am Widerlager der Ost-Seite in Richtung Meinerser Ortskern. Dort steht Kramp zufolge analog nun auch die komplette Verschalung und Betonierung an. „Dann geht es laut Drösemeyer bereits mit dem Mittelpfeiler der Brücke weiter. Der ragt wie eine überdimensionale Badewanne aus der Oker heraus. Rund herum werden Drösemeyer zufolge Spundbohlen ins Wasser gerammt und es wird betoniert. Dann beginnt laut Kramp bereits der Überbau der Okerbrücke.

Anzeige

Mittelpfeiler erhalten

„Wir haben nicht die gesamte Brücke erneuert, sondern den bisherigen Mittelpfeiler erhalten“, informiert Kramp. Bei Bauvorhaben mit älterer Substanz – „man kann das ja nicht vorher sehen“ – gebe es da schon mal Überraschungen. Nicht so bei dem Mittelpfeiler – zumindest bislang. Sind die Arbeiten an dem Pfeiler beendet, folgt laut Kramp bereits der Überbau – und damit starten die eigentlichen Brückenarbeiten.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Fußgänger und Radfahrer kommen rüber Seit Januar ist die Okerbrücke in Meinersen für den Verkehr komplett gesperrt. Während der Verkehr über die B 188 um den Ort herum gelenkt wird, können Fußgänger und Radler die Oker nach wie vor über die parallel zur Brückenbaustelle verlaufende Fußgängerbrücke überqueren. Damit sind für sie Rathaus, Künstlerhaus, Antiquitäten-Laden und auch Fischkontrollstation per pedes und Stahlross nach wie vor erreichbar.

Dabei hat laut Kramp von Beginn an das Wetter mit gespielt. Und obwohl fast immer nur drei bis fünf Leute zeitgleich vor Ort sind, lasse der schnell Baufortschritt an der Brücke das Ziel – Fertigstellung zum Ende des Jahres – in greifbare Nähe rücken.

1851 gebaut

Die Nutzungsdauer der im Jahr 1851 in Meinersen gebauten Okerbrücke war längst überschritten. Angaben von Fachleuten zufolge liegt die Nutzungsdauer von Brücken bei rund 90 Jahren. Die Meinerser Brücke hielt sogar rund 160 Jahre. Kein Wunder also, dass dieses Bauwerk dann auch den Anforderungen des Brücken-Tüvs nicht mehr stand hielt. Und als klar war, dass das Land den Brückenabriss und Wiederaufbau fördert, preschte die Samtgemeinde vor. Die kalkulierten Kosten für die Reparatur der Brücke in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro sollen mit 75 Prozent gefördert werden. Das entspricht einer Fördersumme von 937 500 Euro.

Lesen Sie auch:

Von Hilke Kottlick