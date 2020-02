Okerbrücke Meinersen: So werden die riesigen Stahlträger entfernt

Meinersen

Sie haben 169 Jahre Meinerser Geschichte inklusive zweier Weltkriege erlebt. Doch jetzt ist ihre Zeit abgelaufen – und sie werden nach und nach zu einem riesigen Haufen Schrott: die Stahlträger der Okerbrücke. Eine Fachfirma ist derzeit dabei, sie zu entfernen.

Abriss läuft seit Mitte Januar

Bauleiter Frank Herbach und Polier Michael Telschow stehen am Ostende der alten Okerbrücke. Dort hat sich schon viel getan seit dem 13. Januar. Fahrbahn und Asphalt sind abgetragen, auch Beton und Stahlbleche zwischen den Stahlträgern sind schon verschwunden. Und am Mittwoch hat die Baufirma damit begonnen, diese selbst zu entfernen.

Zur Galerie Der Abriss der Okerbrücke Meinersen läuft. Derzeit werden die sechs Stahlträger entfernt.

Stahlträger noch aus dem 19. Jahrhundert

Fünf Arbeiter sind im Einsatz. „So ein Brückenabriss ist auch für uns nicht ganz alltäglich“, sagt Bauleiter Frank Herbach. Erst recht nicht, wenn in der Brücke noch Originalteile aus dem 19. Jahrhundert verbaut sind. So wie vier der sechs Stahlträger, die laut Herbach aus dem Jahr 1851 stammen. In den 1970er Jahren wurde die Brücke dann verbreitert. Die alten Stahlträger wanderten nach außen, zwei neue wurden in der Mitte eingesetzt.

Bauarbeiter in Schutzausrüstung

Schon damals muss das Versetzen ein Spektakel gewesen sein. Schließlich wiegt jeder der sechs Träger etwa 13 Tonnen. 40 Meter sind sie lang. Selbst für den großen Kran, der am Ufer der Oker steht, ist das zu viel. Und deshalb muss einer der Bauarbeiter die Träger in der Mitte durchtrennen. Dazu hat er die so genannte PSA angelegt, erklärt Frank Herbach, die persönliche Schutzausrüstung. Also unter anderem eine Atemschutzmaske, eine Schutzbrille und ein Seil, das den Arbeiter bei einem Absturz sichern soll. Unter den Resten der Brücke ist ein großes blaues Netz gespannt, um die Sicherheit der Bauarbeiter zu erhöhen.

Kran kommt zum Einsatz

Und dann kommt der Kran zum Einsatz, hebt den jetzt noch 20 Meter langen und 6,5 Tonnen schweren Teil des Stahlträgers scheinbar spielend leicht in die Luft. Etwa eine Minute dauert es, bis das Teil am Straßenrand liegt. Dort bleibt es liegen, bis es schließlich entsorgt wird. „Die Brücke ist so alt. Und jetzt kommen wir und machen alles kaputt“, schmunzelt Polier Michael Telschow.

Bald geht es an den Wiederaufbau

Wenn vermutlich am Freitag sämtliche alten Stahlträger entfernt sind, muss noch das alte Widerlager raus und der restliche Asphalt muss entfernt werden. Und dann kann es auch schon bald an den Wiederaufbau gehen. „Wir sind ja nicht nur zum Kaputtmachen da“, ergänzt Polier Telschow.

Lesen Sie auch

Von Christian Albroscheit