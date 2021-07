Meinersen

Da wird genau beobachtet: „Bei so viel Stahl muss es jetzt ja weiter gehen“. Zahlreiche Passanten verfolgen immer wieder genau den Baufortschritt an der Okerbrücke in Meinersen. Tatsächlich geht’s dort voran. Nachdem aktuell die Stahlgitter verlegt wurden, „kommt nun am Mittwoch der Beton“, versichert ein Sprecher des Tiefbauamtes der Samtgemeinde Meinersen. Im Januar vergangenen Jahres starteten die Abrissarbeiten der maroden Okerbrücke in Meinersen. Der Brücken-TÜV hatte zuvor erhebliche Rostschäden festgestellt. Die Nutzungsdauer der Brücke war längst überschritten. Das Bauwerk stammt aus dem Jahr 1851.

Brücken-Tagebuch der Samtgemeinde

Nachdem der marode alte Mittelpfeiler in einer zeitaufwendigen und kostenintensiven Aktion überraschend abgerissen werden musste, wurde jetzt ein neuer Mittelpfeiler fertig gestellt und von seiner Holzverschalung befreit. Anschließend wurde der Spundwandkasten oberhalb des Wasserspiegels abgetrennt“, lässt Bauamtsmitarbeiter Michael Kramp im Brücken-Tagebuch der Samtmgemeinde Meinersen jüngste Schritte Revue passieren.

Auch die noch sichtbaren Spundwände wurden laut Kramp im Laufe der Baumaßnahme über der fertig hergestellten Fundamentsplatte abgetrennt. Dieser Zwischenzustand schützte dem Fachmann zufolge die Bauleute und ebenso das Leergerüst vor dem Wasser. Es ist Kramp zufolge eine notwendige Hilfskonstruktion, um den Überbau der Brücke herzustellen.

Und jetzt geht es endlich weiter auf der Mammutbaustelle. Wie dort aktuell zu sehen ist, wurden die Stahlgitter komplett verlegt, und ein Schalungsgerüst wurde erstellt. Damit soll den Sprechern des Tiefbauamtes zufolge verhindert werden, dass „Beton durchrieselt“. Der komme nämlich bereits am Mittwoch, teilten sie weiterhin mit, dass „dann der Überbau betoniert wird“.

Anliegenden Geschäfte doppelt geschädigt

Nach diesem Schritt gehe es weiter mit kleineren Arbeiten und es folge der Rückbau des Leergerüstes „Wir sind auf jeden Fall im Zeitplan“, sagen die Planer im Tiefbauamt mit Blick auf die erhoffte Fertigstellung zum Jahreswechsel. Und das dürfte nicht nur die anliegenden und durch Corona doppelt geschädigten Geschäfte wie Lilli Schick vom Blumengeschäft Lillienblüte, Cordula Steding von La Pralina, Simone Lehmann von der Apotheke an der Oker und Mark Wehmann von der gleichnamigen Fleischerei freuen, wenn dann endlich das erste Fahrzeug die nagelneue Okerbrücke in Meinersen passiert.

Von Hilke Kottlick