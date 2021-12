Okerbrücke Meinersen: Bald schweigen die Bagger

Die Okerbrücke war bereits in den 1970er-Jahren erneuert und in Richtung Süden verbreitert worden. Im Zuge der Brückenhauptuntersuchung im Jahr 2018 war festgestellt worden, dass es erhebliche Korrosionsschäden am Überbau sowie am Brückenlager und am Lager der Mittelstütze gab. Der Meinerser Bauausschuss empfahl im Juni 2019 einstimmig den Brücken-Neubau – das Projekt wurde nach dem entsprechenden Ratsentscheid in Angriff genommen. Parallel zum Brückenbau in Meinersen rückten die Bauarbeiter auch aus, um den Radweg von der Brücke bis zur Kreuzung nach Seershausen und Ahnsen auf einer Länge von 450 Metern zu erneuern. Die Kosten für den Radwegebau teilen sich Samtgemeinde und Gemeinde Meinersen. 40 Meter – von der Brücke bis zum Künstlerhaus – übernimmt die Samtgemeinde, den Rest die Gemeinde.