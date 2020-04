Abriss beendet: Brückenneubau beginnt

Meinersen

Die Arbeiten an der historischen Okerbrücke in Meinersen verlaufen nach Plan. Nachdem laut Hartmut Hoefer, Ingenieur im Bauamt der Samtgemeinde Meinersen, der Abriss des alten Bauwerks beendet ist, startet jetzt der Aufbau der neuen Okerbrücke.

Alte Materialien entsorgt

Wurde erst der alte Oberbau samt den tonnenschweren Stahlträgern entfernt, konnte im Anschluss mit dem Abbruch der alten Widerlager begonnen werden. Dabei seien die obersten Schichten in Form von Granitblöcken abgebaut worden. Mittlerweile sind Hoefer zufolge alle alten Materialien abgebaut, entsorgt oder finden neue Verwendung.

Die ersten Testbohrungen

Jetzt gehe es an den Wiederaufbau. Dafür habe es erste Testbohrungen für den Einsatz der geplanten Micro-Bohrpfähle gegeben. Laut Plan folgen in den kommenden Wochen solche Bohrungen auf der gesamten Ebene hinter den alten Widerlagern. Damit hat laut Hoefer der Aufbau der neuen Brücke begonnen.

Arbeiten im Zeitplan

Die Arbeiten verlaufen im Zeitplan. Das Wetter erlaubte ein Durcharbeiten seit Jahresbeginn. Der Brückenabriss war am 13. Januar planmäßig gestartet. Das gesamte Material der maroden Okerbrücke war im Zuge des Abrisses Schicht für Schicht abgetragen worden. Entfernt wurden Fahrbahn, Asphalt, Beton und Stahlbleche. Es folgten die sechs Stahlträger mit einer Länge von 40 Metern und einem Gewicht von jeweils 13 Tonnen. Sie wurden am Mittelpfeiler getrennt und per 100-Tonnen-Kran herausgehoben. Nach dem Austausch der Widerlager wurden die Fahrbahnschichten abgetragen und es folgte der Aufbau des Traggerüstes. Der Wiederaufbau startet nun mit den Testbohrungen für die Micro-Bohrpfähle.

Von Hilke Kottlick