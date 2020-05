Das hat der Arbeitskreis Alte Schleuse an der Oker vor

Hillerse

An der Oker in Hillerse tut sich etwas, wenn auch nicht in der aktuellen Vegetationszeit. Die wegen des Hochwassers vorzeitig abgebrochenen Unterhaltungsarbeiten sollen im Oktober fortgesetzt werden. Das teilte der Arbeitskreis Alte Schleuse mit. Und auch für kommendes Jahr hat er schon etwas vor.

Seit Jahrzehnten hat die Natur die Kontrolle über Bewuchs und Erscheinungsbild übernommen, der Fluss selbst erhebliche Veränderungen an Flussbett und Ufern verursacht. Die Strömung läuft mittlerweile nicht mehr – wie ursprünglich geplant – durch die mittleren Brückenpfeiler, sondern verlagert das Flussbett nach Westen. Schwemmland und wilder Bewuchs haben neue Uferregionen erzeugt. Im Sommer wird der Zugang am südwestlichen Brückenanfang gern von Wasserwandernden zum Be- und Entladen ihrer Kanus von Dachgepäckträgern und Anhängern genutzt. Seit kurzem kommt auch wieder die Dorfjugend – wie in alten Zeiten – zum Baden an den verbliebenen kleinen Strand vor der Schleuse.

Unansehnliche Kahlheit und Verwahrlosung

Wenn es rund um den Ortseingang nichts mehr grünt und blüht, kommt unansehnliche Kahlheit zu Tage, Verwahrlosung und auch Müll. Der Arbeitskreis hat sich deshalb vor zwei Jahren zusammengetan, um das abzustellen. An diversen Ortsterminen und Fachgesprächen, unter anderem mit dem Angelsportverein, den Jägern, der TU Braunschweig, dem Unterhaltungsverband sowie Vertretern der Gemeinde, der Unteren Naturschutzbehörde und Unteren Wasserbehörde wurden Ideen und Vorschläge erörtert. Dabei standen insbesondere das Thema Sicherheit auf der L 320 und der Baumbestand ganz oben auf der Prioritätenliste.

Gemeinderat bewilligt Maßnahme

Nachdem der Unterhaltungsverband im Frühjahr 2019 bereits seinen Teil des Bewuchses mit Wasserberührung links und rechts der Brücke entfernt hat, stellte der Arbeitskreis einen Antrag an den Gemeinderat auf die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Beseitigung von etwa fünf bis sechs großen Bäumen, inklusive Wurzelwerk – alles alte Weiden, teilweise bereits von Windbruch geschädigt – und darum herumstehendes Gestrüpp auf den der Gemeinde Hillerse gehörenden Flurstücken links und rechts von der Brücke auf der Dorfseite. Der Gemeinderat bewilligte eine Maßnahme zum notwendigen Baumschnitt noch in diesem Kalenderjahr. Somit konnte eine Fachfirma Ende Februar loslegen – leider nicht ganz bis zum Ende, da das plötzlich einsetzende Hochwasser die Flächen überflutete. Die fehlenden Arbeiten werden ab Oktober nachgeholt.

In einer zweiten Aktion – vorgesehen 2021 – schlägt der Arbeitskreis vor, die Gemeindefläche auf der nordöstlichen Brückenseite derart anzulegen, dass dort eine Fläche für ein sicheres Be- und Entladen der Boote (keine Parkfläche) sowie eine Rampe mit Zugang zum Fluss entsteht. Eine dritte Aktion betrifft dann die dorfseitige südöstliche, angeschwemmte Ufer-Fläche, ebenfalls Eigentum der Gemeinde. Es gibt Vorschläge für einen Naturlehrpfad, Rundweg und mehr.

