Ohof: Feuerwehr befreit zwei Hunde aus verqualmter Wohnung

Ohof

Zwei Hunde befreiten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Ohof, Seershausen, Meinersen, Ahnsen, Päse und Leiferde am frühen Dienstagmorgen aus einer verqualmten Wohnung in Ohof.

Kurz vor 7 Uhr war aus der Bahnhofstraße ein Alarm von einem Heimrauchmelder gemeldet worden. Daraufhin rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften aus: Mehr als 50 Mitglieder der Feuerwehren Ohof, Seershausen, Meinersen, Ahnsen, Päse und Leiferde waren im Einsatz. Vor Ort erkundete René Heuer, Ortsbrandmeister von Ohof und Einsatzleiter, zunächst die Situation.

Bereits von außen war der Rauch in der Wohnung sichtbar, Personen sollten sich aber nicht mehr darin aufhalten. Allerdings seien zwei Hunde in der Wohnung, so die Meldung. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür und konnte die beiden Hunde aus der verrauchten Wohnung befreien. Verursacht worden war dieser Rauch durch auf dem Herd vergessenes Essen. Die Einsatzkräfte löschten dieses ab und lüfteten anschließend die Wohnung, bevor sie die Einsatzstelle wieder verlassen konnten.

Von der AZ-Redaktion