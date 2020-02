Beißender Geruch aus dem Keller des Seniorenzentrums

Ohof

Großalarm für die Einsatzkräfte der Samtgemeinde Meinersen. Mit dem Stichwort „Brand mit Menschenleben in Gefahr“ wurden am Freitag gegen 13.45 Uhr die Feuerwehren aus Ohof, Meinersen, Ahnsen, Päse, Seershausen und Leiferde, Rettungswagen und Notarzt sowie der Rettungswagen der Schnelleinsatzgruppe des DRK alarmiert. Es ging zum Seniorenzentrum Ohof, hier war ein beißender Geruch aus dem Keller gemeldet worden. „Vor Ort erkundeten wir den Serverraum im Keller“, so René Heuer, Ortsbrandmeister von Ohof und Einsatzleiter. Es stellte sich heraus, dass der Geruch von einer Unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) kam. Mittels einer Wärmebildkamera wurde auch festgestellt, dass diese erwärmt war. Die USV wurde von der Feuerwehr aus dem Gebäude gebracht, die Fenster geöffnet und so durchgelüftet. Nach einer halben Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

Lesen Sie auch:

Von der Redaktion