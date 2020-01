Das Nähcafé in Meinersen: Reparieren statt wegwerfen

Meinersen

Die Jeans ist gelöchert, der Rock eingerissen, die Naht am Deckbett löst sich auf – weg geworfen wird aber nichts – reparieren ist angesagt. Und wer das nicht kann, findet jetzt kostenlose Hilfe zur Selbsthilfe – im ersten Nähcafé in Meinersen. Das wird ebenso wie das Repair-Café einmal im Monat im Haus Uhlenkamp 4 angeboten. Am Montag war Premiere für dieses neue Angebot des Meinerser Vereins Aktiv für Menschen um Mitbegründer Ulf Neumann.

Hoffnung auf handwerkliche Tipps

Die Naht am Deckbett trennt sich langsam aber sicher auf. Parissa Schulz-Pedersen müht sich an einer von vier gespendeten Nähmaschinen ab, um sie zu schließen. Die 40-jährige Hillerserin ist zum ersten Termin des Nähcafés gekommen. Ihre Hoffnung ist es, hier „handwerkliche Tipps zu bekommen, um Sachen zu reparieren“.

Hilfe und Tipps für Näh-Anfänger

Das funktioniert. Cornelia Kriete hilft. Obwohl die 57-jährige Meinerserin ihre Brötchen als Chemikerin verdient, bietet sie im Nähcafé ihre Hilfe beim Schneidern, Nähen, Reparieren an. Dabei versteht sie das Angebot im Haus Uhlenkamp keinesfalls als Näh-Kursus. Sie möchte hilfreiche Tipps geben und anderen zur Seite zu stehen, die nicht so professionell wie sie mit Stoff, Nadel und Faden umgehen können. Sie nennt den zweiten Grund „Es geht darum, alte Sachen nicht weg zu schmeißen, sondern sie zu verändern“, setzt sie auf Upcycling-Ideen.

Das Nähcafé in Bildern

Zur Galerie Reparieren statt wegwerfen lautet das Motto im neuen Meinerser Nähcafé. Ein paar Eindrücke in Bildern.

Die Hobby-Schneiderin zeigt dazu ein Beispiel – eine alte Jeans. Sie hat die Hose frech verändert – indem sie darauf eine Hand appliziert hat. Genauso präsentiert sie einen Rock, der ehemals eine Hose war. Die Hosenbeine wurden aufgetrennt, dekorative Spitzeneinsätze einfach dran genäht – die Wirkung ist äußerst stylisch. Die Chemikerin hat Spaß an der Arbeit mit Stoffen und genauso mit Leder, berichtet sie. „Ich habe daraus Schuhe genäht, im mittelalterlichen Stil.“

Hocker-Bezug und ein Memoboard aus Stoff

„Der Kaffee ist fertig!“, ruft jetzt Ulf Neumann. Als Motor des Vereins Aktiv für Menschen ist er nicht nur Mitbegründer der Repair-Cafés in Meinersen und Gifhorn. Er initiierte gemeinsam mit Cornelia Kriete auch das Nähcafé. „Vier Nähmaschinen wurden dafür gespendet“, freut er sich. Zum ersten Näh-Abend erschienen ist auch Sabine Deppe aus Seershausen. Die 64-Jährige hat noch nichts mitgebracht. „Ich wollte heute erst einmal zugucken und fragen, ob ich hier auch einen Hocker beziehen kann.“ Das bestätigt Cornelia Kriete. Ein Wiederkommen von Sabine Deppe beim nächsten Nähcafé scheint damit abgemacht.

„Gerettet!“, ruft jetzt Parissa Schulz-Pedersen. Sie hält das Deckbett in der Hand. Die aufgerissene Naht konnte sie dank hilfreicher Tipps von der professionellen Hobby-Schneiderin an der Nähmaschine wieder schließen. Die Hillerserin wird ebenfalls wieder kommen, versichert sie. „Dann möchte ich ein Memoboard aus Stoff nähen“, nennt sie ihren Plan.

Hier gibt es Infos zum Nähcafé

Das erste Nähcafé wertet Ulf Neumann „als erfolgreich“. „Höchstens sechs Personen können jeweils teilnehmen“, sagt er. Kommen mehr, könnte es für Cornelia Kriete allein zu viel werden, allen zu helfen. Für das nächste Mal überlegen die Initiatoren nun, die Zeit zu ändern – nicht von 16 bis 19 Uhr, sondern eventuell von 17 bis 10 Uhr. Nähere Infos gibt es unter aktivfuermenschen@web.de oder unter Tel. (0 53 72)53 50 49 62.

Lesen Sie auch:

Von Hilke Kottlick