Seine Kunst entsteht am Computer und entfaltet sich dann in einem Raum, an einer Fassade spektakulär. Ideen für Neues hat Licht- und Videokünstler Francois Schwarmborn schon bei Spaziergängen in Meinersen gesammelt. Er ist der neue Stipendiat der Bösenberg-Stiftung im Künstlerhaus.