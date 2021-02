Hillerse

Nachdem Kathrin Alm neben ihrer Arbeit als Lehrkraft an der Ameisen-Schule in Meinersen auch die Ovakara-Grundschule in Hillerse kommissarisch geleitet hat, kehrt jetzt offenbar etwas Ruhe ein in den Schulalltag. Kathrin Alm kann sich wieder ihrem Job in Meinersen widmen, und die Hillerser Schüler und Lehrer können sich über eine Chefin freuen. Denn eine neue Schulleiterin hält seit Februar das Ruder der Ovakara-Grundschule in ihren Händen – Melanie Siemund heißt sie und kommt von der Adam-Riese-Schule in Gifhorn.

Vorher arbeitete sie 17 Jahre an der Adam-Riese-Schule

„Ursprünglich komme ich aus Buxtehude, wo die Hunde mit dem Schwanz wedeln und Igel und Hase um die Wette liefen – dort wurde ich geboren“, stellt sich Melanie Siemund locker vor. Bevor sie im Februar die Stelle als Schulleiterin der Ovakara-Grundschule antrat, arbeitete die Mutter einer Tochter und eines Sohnes 17 Jahre lang – seit 2004 – an der Adam-Riese-Schule in Gifhorn, „davon anderthalb Jahre als Konrektorin“. Und wenn sie erst als stellvertretende und jetzt als Leiterin einer Schule aus zeitlichen Gründen gar nicht so viel unterrichten kann, so nennt sie doch die Unterrichtsfächer, die zu ihren Favoriten zählen – „Sport, Mathe, Sachkundeunterricht“ zählen dazu.

„Die Hillerser Grundschule kenne ich schon lange“, blickt die 50-Jährige zurück auf die Zeit, als ihr Sohn noch klein war. „Ich bin damals kurzfristig eingesprungen und habe hier in Hillerse als Vertretungskraft mitgearbeitet.“ Einige Stunden Arbeit ließen sich laut der Grundschul-Chefin damals gut mit der Kinderbetreuung vereinbaren. Bereits damals gefiel ihr offenbar, was sie heute hervorhebt: Laut Melanie Siemund ist die Ovakara-Schule so, wie eine Grundschule sein soll – „ruhig gelegen, klein, überschaubar und einer bei Kindern und Eltern äußerst beliebten Ganztagsbetreuung“.

Schul-Chefin, die in ihrer Freizeit joggt, radelt und surft

Seit Februar arbeitet sie nun in der Einrichtung in der Samtgemeinde Meinersen, „vorher habe ich in der Adam-Riese-Schule noch meine Arbeit fertig gemacht und alles erledigt“, blickt sie auf einen ruhigen Übergang zurück. Die neue Schul-Chefin, die in ihrer Freizeit joggt, radelt und surft, erwischte eigenem Bekunden zufolge einen guten Start im neuen Job. Denn ihr zur Seite standen mit Rat und Tat Kathrin Alm, die vorher kommissarisch diese Grundschule geleitet hat, und Sabine Thormann, die Chefin des Schul-Sekretariats in Hillerse.

