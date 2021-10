Leiferde

Die neue Kindertagesstätte in Leiferde an der Volkser Straße ist nun offiziell eingeweiht worden. Für Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka ein besonderes Projekt, das sich einreiht an einer langen Perlenkette von Projekten in seiner Amtszeit: „Vermutlich wird es für mich die letzte Einweihung einer Kita als Samtgemeindebürgermeister sein“, sagte er. Seine Amtsnachfolgerin Karin Single wurde jüngst bei den Kommunalwahlen per Stichwahl gewählt.

Montzka ließ die Historie der Projektentstehung Revue passieren. Ende 2017 hätten die Zahlen im Kitabedarfsplan „brutal deutlich“ gezeigt, dass man bauen müsse. Das größte Problem sei zunächst die Standortfrage gewesen, drei Alternativen habe es gegeben. Letztlich habe der Gemeinderat den Platz an der Volkser Straße favorisiert. Während der Bauzeit sei man dann angesichts von Landesreformen wie dem Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz und der Beitragsfreiheit in eine Notlage gekommen, die Übergangslösungen erfordert habe. Gefunden worden seien sie in Hillerse im Container und in Dalldorf im Dorfgemeinschaftshaus.

Die Kita hat 3,4 Millionen Euro gekostet

Montzka dankte Gemeinde und Planern ausdrücklich noch einmal für die gute Arbeit. Sowohl Kosten- als auch Zeitplan seien eingehalten worden. 3,4 Millionen Euro seien investiert worden, bei einer Förderung von 575 000 Euro. 91 Kinder in fünf Kita- und Krippengruppen fasse die neue Einrichtung, 13 Mitarbeiterinnen gehörten zum Team. Insgesamt habe man in der Samtgemeinde Meinersen nun 751 Kitaplätze und 180 Krippenplätze. Der neue Kindergarten in Leiferde sei auch schon wieder bis auf wenige Plätze belegt. Die Außenanlagen fehlten noch zum Abschluss des Projektes. Montzka betonte: „Es wird mit die schönste Kita, die wir haben.“

Sandro Pietrantoni, DRK-Kreisgeschäftsführer, sprach ebenfalls ein Grußwort zur Einweihung der neuen Kita, deren Träger das DRK ist. Er gab den Mitarbeitern mit auf den Weg: „Beurteilen Sie die Kinder nicht auf den ersten Blick, lassen Sie ihnen Zeit. Ich wünsche Ihnen, dass sie es schaffen, kleinen Kindern eine Chance zu geben, Talente zu entwickeln.“

Das Dalldorfer DGH steht jetzt wieder zur Verfügung

Stephanie Fahlbusch-Graber, Bürgermeisterin der Gemeinde Leiferde, freute sich ebenfalls sehr über die Einweihung der neuen Kindertagesstätte. Das Motto der Einrichtung „Man ist nie zu klein, um großartig zu sein“ sei einfach ein super Motto für eine Kita. Es sei schön, dass die Kinder die neue Kita nun mit Leben erfüllen würden. Genauso froh sei sie aber auch, das Dalldorfer DGH nun wieder für andere Nutzungen der Bürger zur Verfügung zu haben. Es sei aber sehr gut, dass man sich auf Ebene der Samtgemeinde für den Neubau in Leiferde entschieden habe. Die Suche nach dem Standort habe sich die Gemeinde nicht leicht gemacht.

Von Chris Niebuhr