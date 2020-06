Neue Bürgerinitiative: Leiferder wollen Straßenausbaubeiträge abschaffen

Die BI in Leiferde wird vertreten von Sprecher Helmut von Glischinski, Tel. (0 53 73) 14 61, Vizesprecher Dieter Brandes, Tel. (01 60) 6 46 54 55 und Robert P. Schulte. Der Vizechef informiert darüber, dass die BI Ratsmitglieder, Gemeindedirektor und Bürgermeisterin in Leiferde angeschrieben und auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht hat. Zeitgleich ist die BI Schulte zufolge erstmals an die Öffentlichkeit gegangen – vor der jüngsten Ratssitzung im Dorfgemeinschaftshaus. Bürgermeisterin Stefanie Fahlbusch-Graber habe bereits geantwortet und mitgeteilt, dass sie „COVID-19-bedingt wann auch immer“ – eine Bürgerversammlung einberufen möchte, in der über die verschiedensten Entscheidungspositionen informiert werden soll. Die BI will laut Schulte jetzt dafür sorgen, dass „unser Anliegen als Option aufgenommen wird“. Wenn nicht, bleibe nach der Corona-Krise das „Klinkenputzen zwecks Unterschriftensammlung und das darauf mit Sicherheit nachfolgende Bürgerbegehren“.