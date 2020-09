Meinersen

Wo ehemals Wasserpfeifen dampften, gibt es künftig Mountain-, Trecking-, City- und E-Bikes. In den Räumen der ehemaligen Shisha Bar in der Dalldorfer Straße in Meinersen eröffnet jetzt das Geschäft Fahrrad-Strauß aus Edemissen eine Zweigstelle. Sascha Wolf, Mitarbeiter von Fahrradhändler Michael Strauß, wird vor Ort in dem Laden in Meinersen arbeiten. „Geplant ist die Eröffnung für Anfang Oktober, wenn wir denn Fahrräder haben“, sagt Wolf auf Anfrage. Ganz sicher ist er sich wegen des Eröffnungstages noch nicht. Die Corona-Pandemie hat den Fahrradhändlern einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Wegen Corona gibt es wenig Nachschub an Fahrrädern

Wegen der Corona-Welle gibt es laut Wolf derzeit nur wenig Nachschub an Fahrrädern, auch an Ersatzteilen mangele es. „Ich schätze, dass 75 Prozent der Ersatzteile aus China kommen“, sagt er. Und da sei derzeit nicht viel zu machen – „die Lieferketten sind unterbrochen“. Dabei könnten die Fahrradhändler jetzt gute Geschäfte abschließen. „Durch Corona hat anscheinend jeder zweite Mensch das Fahrradfahren neu entdeckt und möchte nun wieder mit einem neuen Bike losradeln“, sagt Wolf. Aber die Lieferzeiten seien oftmals lang. Danach sei ein bestimmtes Rennrad erst im August kommenden Jahres erhältlich, nennt er ein Beispiel.

Anzeige

20 Prozent der Kunden kommen aus der Meinerser Gegend

Der Hintergrund des Planes, in Meinersen ein zweites Fahrrad-Geschäft zu eröffnen, liegt laut Wolf an der Kundschaft von Fahrrad-Strauß in Edemissen. „Etwa 20 Prozent der Kunden kommen aus der Meinerser Gegend“, meint er und tippt darauf, dass in der Region an der Oker in Sachen Fahrradläden offenbar eine „große Lücke klafft“. Vielleicht wird Wolf bereits Anfang Oktober in Meinersen allen Radlern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Egal, ob E-Bike, Mountain- oder City-Rad, Kinder- oder Jugendfahrrad – die Kundschaft in Meinersen kann sich laut Wolf auf in breites Angebot freuen. Und wenn der Reifen platt ist oder das E-Bike streikt, soll es ebenso wie in Edemissen auch in Meinersen eine Fahrradwerkstatt mit Reparatur- und Ersatzteilservice geben. Und wenn am Lenker die Halterung fürs Smartphone fehlt und ein zweiter Gepäckträger gewünscht wird, gibt es auch dafür eine Lösung – mit etlichen möglichen An- und Umbauten am schicken oder sportlichen Zweirad.

Lesen Sie auch

Von Hilke Kottlick