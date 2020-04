Netzwerk: Familie vor Ort funktioniert

Samtgemeinde Meinersen

In einer Zeit der Not wird Hilfe in der Samtgemeinde Meinersen groß geschrieben. Das erfuhren jetzt Akteure, die sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie für die Allgemeinheit stark machen. Egal, ob es der Einkauf für Alte oder Kranke ist, die Begleitung zum Arzt oder der Gang in die Apotheke – die Hilfsbereitschaft ist allgegenwärtig. „Wir haben Flyer in die Briefkästen geworfen und die Resonanz darauf war einfach schön“, sagt Julia Flanz, Pastorin in Meinersen. Danach sei die Liste der Menschen, die ebenfalls ihre Hilfe anbieten, immer länger geworden. Selbst völlig fremde Menschen, die laut Julia Flanz gar nichts mit Kirche zu tun haben, meldeten sich. „Eine tolle Hilfsbereitschaft“, findet die Pastorin. Und wenn es auch nur wenige Menschen gab, die Hilfe suchten, so sei es doch ein gutes Gefühl zu wissen, dass im Notfall jemand einspringe. Außerdem sei es ein Indiz dafür, dass angesichts der wenigen Anfragen offenbar „Familie vor Ort funktioniert, das Dorf funktioniert“. Julia Flanz versichert, weiterhin die Menschen anzurufen. „Wir haben hier Geburtstagslisten von Menschen ab dem 80. Lebensjahr“, erläutert sie. Kontakt unter Tel. (0 53 72) 4 09.

Zusammenhalt im Dorf

Auch Ulf Neumann vom Verein Aktiv für Menschen steht auf der Liste der Hilfe-Anbieter. Ebenso wie Julia Flanz stellt er fest, dass der „Zusammenhalt im Dorf nach wie vor gegeben ist“, denn er habe nur sporadisch „am Anfang wenige Anfragen nach Hilfe“ verzeichnet. „Ich glaube, die Leute sind sozial integriert und sie helfen sich untereinander.“ So habe er beispielsweise „gegenüber gesehen, dass der Sohn dort für ein älteres Paar einkauft“. Die große Frage sei jetzt, „wie geht es weiter?“ Kontakt unter Tel. (01 57) 53 50 49 62.

Seelsorge am Telefon habe es in Päse gegeben, berichtete der örtliche Pastor Stephan Kühme. Konkrete Hilfe sei dabei von den Menschen aber nicht angefragt worden. Offenbar funktioniert die „Versorgungsstruktur durch Angehörige“, vermutet Kühme. Kontakt unter Tel. (01 57) 36 77 00 55.

Vermitteln

„Ich haben keinen einzigen Anruf erhalten“, sagt Rainer Rinke vom Bürgerbusverein. Dabei habe er seit Beginn von Corona deutlich gemacht, dass es während dieser Zeit „keine Bürgerbusfahrten gibt“. Sein Angebot sei es, vermittelnd zur Seite zu stehen und Hilfe zu koordinieren. Diese Notwendigkeit habe offenbar nicht bestanden. „Wir haben hier alle Netzwerke, das ist halt Dorf“, lautet Rinkes Fazit. Kontakt unter Tel. (0 53 7 5) 67 73.

Hilfsangebot: Auch Rainer Rinke vom Bürgerbusverein der Samtgemeinde Meinersen stand bereit – erhielt aber keinen einzigen Anruf. Quelle: Ron Niebuhr

Auch David Radke, Koordinator im Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales in der Samtgemeinde Meinersen, hatte „aktuell nur wenige Anfragen“, wie er sagt. Koordinierend tätig, vermittele er schnell und unbürokratisch Hilfsangebote beispielsweise vom DRK. Die wenigen Anfragen hätten auch im bestätigt, „hier scheint eine gute Nachbarschaft zu funktionieren“. Kontakt unter Tel. (01 57) 34 40 43 46.

Einfach nur reden

Friederike Werber bietet ihre Hilfe in der Corona-Zeit ebenfalls an. Entsprechende Anfragen habe es bei der Leiferder Pastorin zwar nicht gegeben. „Aber da waren Leute, die angerufen haben um mit mir zu klönen.“ Erst seit etwa einem Jahr im Amt, fand es die Pastorin schön, „mit den Menschen einfach nur zu reden“. Was sie dabei berührt hat – eine ihr wildfremde Familie, offenbar neu hinzu gezogen, habe angerufen und mitgeteilt: „Wir helfen auch.“ Kontakt unter Tel. (0 53 72) 9 72 62 78.

Keinem zur Last fallen

Für Hilfesuchende ist auch Ute Morf, Koordinatorin beim Kompetenz-. Netzwerk, per Handy in ihrem Home-Office erreichbar. Die bisherige Resonanz Hilfesuchender sei aber nicht groß gewesen, sagt sie. Den Grund habe sie im „Rahmen einer kleinen privaten Exkursion im Supermarkt“ erkannt. Danach gingen auch ältere Leute trotz Warnung vor Ansteckung und Hinweis auf das große Risiko noch selbst einkaufen. „Ich muss mir das selbst angucken“, hätten die Senioren gesagt und dabei den Ernst der Lage offenbar nicht erkannt. Sie habe festgestellt: „Die Menschen möchten selbständig sein und anderen nicht zur Last fallen.“ Kontakt unter Tel. (01 57) 34 40 43 47.

Von Hilke Kottlick