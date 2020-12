Hillerse

Nach wie vor ist es unklar, ob der alte Netto-Markt in Hillerse bleibt oder ob gegenüber auf der anderen Straßenseite – umgeben von rund 40 Bauplätzen – ein neuer Einkaufsmarkt entsteht. Fest steht aber jetzt laut Gemeindedirektor Ralf Heuer, dass die Ausschreibung für diese Grundstücke jetzt beginnt, der Startschuss fällt am 13. Januar. Ende Februar könnten Heuer zufolge dann die ersten Arbeiten beginnen. Dass der Bedarf an Grundstücken riesig ist, zeigt dem Gemeindedirektor zufolge die Anzahl der Bewerber: „Auf der Liste stehen etwa 300 Interessenten.“ Einige von ihnen haben sich auch für weiteres Bauland in anderen Orten vormerken lassen, erläutert Heuer weiterhin. Derzeit gebe es insgesamt 23 entsprechende Bebauungspläne in der Samtgemeinde Meinersen. Und wer kommt bei der Vergabe an erster Stelle? „Diese Regularien muss sich der Hillerser Gemeinderat jetzt noch überlegen“, sagt der Gemeindedirektor.

Die Standortfrage ist nach wie vor unklar

Während es mit dem Baugebiet jetzt voran geht, ist die Standortfrage für den Hillerser Netto-Markt nach wie vor unklar. Bleibt der Markt am alten Platz oder gibt es an der Landesstraße 320 gegenüber einen Neubau? Um Netto in Hillerse zu halten, hatte der Gemeinderat im Mai den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Schierkenweg-Nordost gefasst. Weiterhin hieß es damals, dass sich der neue Eigentümer des alten Gebäudes, in dem der Netto-Markt zurzeit beheimatet ist, vorab in Form einer Bauvoranfrage geäußert hatte.

Dabei sei es um die Frage gegangen, ob die Verkaufsfläche auf 1000 Quadratmeter erweiterbar sei und ob die derzeit vorhandenen 799 Quadratmeter Verkaufsfläche weiterhin nutzbar seien. Wie der Gemeindedirektor feststellte, hatte der Eigentümer – obwohl sonst bei Bauvoranfragen üblich – keine Planskizze dazu gelegt. Die Bauvoranfrage durch den Landkreis sei vorerst zurückgestellt worden.

Renoviert am alten Standort oder als Neubau auf der anderen Straßenseite: Wichtig für die Gemeinde Hillerse war es stets, überhaupt einen Einkaufsmarkt als Nahversorger in Hillerse zu haben. Anlass für den Rat, wieder die vom Bebauungsplan ausgeklammerte Fläche für einen 799 Quadratmeter-Markt auf der gegenüberliegenden Straßenseite aufzunehmen.

Dienstaufsichtsberschwerde gegen Behörden

Das Thema Netto-Markt in Hillerse beschäftigt Politik und Verwaltung seit 2016. „Das ganze Verfahren zieht sich schon ewig hin“, sagt der Gemeindedirektor. Und jetzt streiten sich offenbar die Investoren. Wohl auch angesichts der lukrativen Lage an der Landesstraße vor den Toren von Hillerse. Da ist auf der einen Seite die Firma Slate, die den Netto-Altbau betreibt, sie habe signalisiert, zwei Millionen Euro in eine Sanierung zu investieren. Auf der anderen Seite ist die Immobiliengesellschaft Ratisbona. Sie habe für einen Netto-Neubau gegenüber bereits Vorverträge.

Laut Heuer ist jetzt die Gemeinde Hillerse zwischen die Fronten der beiden Kontrahenten geraten. Heuer geht nun davon aus, dass „es da so schnell keine Entscheidung gibt“. Denn Slate habe nun wegen der Abläufe in der Bauleitplanung eine Dienstaufsichtsbeschwerde gestellt gegen die Hillerser Gemeindeverwaltung, den Landkreis und die Samtgemeinde. Mehr könne er zurzeit nicht sagen, meint Heuer mit Verweis auf den Datenschutz und ein schwebendes Verfahren.

Von Hilke Kottlick