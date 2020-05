Nächtliche Kontrolle in Ahnsen: Einige Raser hat’s erwischt

Ahnsen

Die Polizei in Meinersen hat am Samstag in der Zeit von 21 Uhr bis Mitternacht eine Geschwindigkeitsmessung in Ahnsen durchgeführt. In dem benannten Zeitraum konnten insgesamt zehn Verstöße festgestellt werden. Trauriger Spitzenreiter war ein Fahrzeugführer, der mit 86 km/h durch die Ortschaft raste. Ihn erwartet neben einem Bußgeld auch ein Fahrverbot. Platz zwei belegt ein Autofahrer, der sein Fahrzeug mit 83 km/h durch die Ortschaft steuerte.

Lesen Sie auch

Anzeige

Von unserer Redaktion