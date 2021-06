Meinersen

Sechs sehr unterschiedliche Gigs, ein Pausenfüller, der viel mehr war als das, und ein sonniger, wenn auch etwas kühler Frühsommerabend in der wunderbaren Kulisse des Meinerser Rathausparks: Die zweite Auflage von „Meinersen muckt“ hatte alles, was es braucht. Von ein paar technischen Problemen mal abgesehen. Dass es im Vorfeld ein tragisches Unglück gegeben hatte, erzählte Uli Meyer-Hartmann, zweiter Vorsitzender des Kulturvereins Meinersen und Event-Manager des Tages, erst ganz zum Schluss.

Bühne frei für den musikalischen Nachwuchs – unter dieser Devise hatten Kulturverein und Jugendförderung das Format auf die Beine gestellt. Wobei die Definition von „Nachwuchs“ großzügig ausfiel. So dürften die fünf Sängerinnen und Sänger der Hare-Birds zwar ihre Jugend knapp hinter sich haben, hatten aber als Quintett noch so gut wie keine Auftritte. Dafür in Meinersen einen schwierigen Part: Es gab technische Probleme. Kulturvereinsvorsitzender Karl-Heinz Hornbostel bedauerte das: „Bei den Proben hat alles noch geklappt.“ Improvisation war gefragt, was Veranstalter und Künstler gut meisterten. Das Publikum reagierte verständnisvoll.

Gefühlvoll und für Gänsehaut-Momente gut: Das M-&-J-Duo Hanna Matea Buchwald und Jakob Lorenzen. Quelle: Michael Franke

Sehr gefühlvoll die Balladen des M-&-J-Duos, Hanna Matea Buchwald (Gesang) und Jakob Lorenzen (E-Piano). Ein Gänsehautmoment war der Song, den Hanna Matea Buchwald für ihren schwer erkrankten Vater geschrieben hat. Ein bisschen Ballade, ein bisschen Singer-Songwriter, viel Humor in den Texten: Lisann Hoefer macht ihr eigenes Ding. „Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich zum ersten Mal mit eigenen Songs auftrete“, erklärte die Sängerin, die sich selbst am E-Piano begleitete.

Mit Schmackes kam die SPS-Band rüber, die Schulband der Sally-Perel-Schule in Meinersen. Die gecoverten Songs von den Fantastischen 4, Tim Bendzko und Justin Timberlake trugen eine sehr eigene Handschrift, der Spaß an der Musik war spürbar. Ebenso bei Critical Change, einer Truppe aus Meinersen und Müden, die sich dem Blues-Rock verschrieben hat. Eigenwillig und einzigartig war die Braunschweiger Achtgroschenbande. Als „Akustik-Rock und Straßenpolka“ definierten die Jungs ihre Musik, es gab eigene Songs mit leicht melancholischem Witz.

Preisübergabe: Die Jury mit den beiden Vorsitzenden des Kulturvereins. Quelle: Michael Franke

Kein leichtes Spiel für die Jury, zu der Heinrich Doc Wolf und Wolfram Bäse-Jöbges als Musikexperten – Wulfes war schon mehrfach in den US-Country-Charts platziert, Bäse-Jöbges ist Musiker und Geschäftsführer von Radio-Okerwelle –, Dirk Bösenberg von der Bösenberg-Stiftung und Jugendpfleger Lennart Jäger sowie zwei Publikums-Vertreter saßen. Zum Schluss stockte die Jury das Preisgeld auf und erkor zwei Drittplatzierte, wofür Heinrich Doc Wulf zum Singen verdonnert wurde und Johnny Cashs „Ring of Fire“ zum Besten gab. Auf Platz eins landete die Achtgroschenbande, die 500 Euro erhielt. 300 Euro gab’s für Critical Change, und Platz drei mit je 200 Euro teilten sich Lisann Hoefer und das M-&-J-Duo.

Ein musikalisches Highlight: Till Siedentopf von Final Impact. Quelle: Michael Franke

Dass Till Siedentopf, Frontman der Gifhorner Punk-Rock-Band Final Impact, kurzfristig als Opener, Umbau-Überbrücker und für den Ausklang eingesprungen war, erwies sich als absoluter Glückstreffer und einer der musikalischen Höhepunkte.

Vom Unfall beim Aufbau der Bühne im Rathauspark berichtete Meyer-Hartmann ganz zum Schluss: Norman Hesebeck vom Vorstand des Kulturvereins hatte sich einen Teil eines Fingers abgerissen und musste in der MHH in Hannover notoperiert werden.

Von Christina Rudert