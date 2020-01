Nach der Brandkatastrophe in Müden: So schöpft die Familie wieder Mut

Müden

„Wir sind dankbar für die große Anteilnahme und überwältigt von den zahlreichen Hilfsangeboten.“ Nach dem verheerenden Brand einer Doppelhaushälfte am Neujahrstag in Müden kehrt mit Beginn der Schulzeit langsam wieder etwas Normalität für die fünfköpfige Familie ein. Die Eltern, drei Kinder und Familienhund Jimmy konnten zwar den Flammen des Hauses entkommen, verloren dabei aber nahezu ihr ganzes Hab und Gut.

„Wir haben ein Dach über dem Kopf“

Vorerst untergekommen ist die Familie bei Verwandten in Müden. „Wir haben zu essen und zu trinken, ein Dach über dem Kopf und viele Hilfsangebote“, zeigt sich der Familienvater dankbar. Auch ist er zuversichtlich: „Wir sind versicherungstechnisch wohl gut aufgestellt.“ Bis die Versicherung allerdings zahlt, kann noch viel Zeit vergehen. „Wir sollen alles zählen und aufschreiben“, wurde ihm empfohlen. Dementsprechend verbringen die Eheleute jetzt viel Zeit in der Brandruine, die nach der Beschlagnahme von der Kripo wieder freigegeben wurde. Brandermittler hatten als Ursache technischen Defekt ermittelt.

Bilder vom Brand in Müden:

Wasser tropft bis ins Erdgeschoss

Im Obergeschoss ist laut dem Familienvater nicht mehr viel zu retten, „das Dach war komplett abgedeckt“. Das Löschwasser ist auch „ins Erdgeschoss durchgetropft“, berichtet er weiterhin. „Etwas Geschirr und einige andere Utensilien sind aber wohl noch brauchbar“, meint er. „Wir sind ein Fünf-Personen-Haushalt, da hat sich im Lauf der Zeit vieles angesammelt“, sagt er und betont: „Wir listen alles auf und machen mit einem Vertreter der Hausrat-Versicherung einen Rundgang durch das Haus.“

Viele Hilfsangebote für die Familie

„Schlafzimmer, ganze Küchen wurden uns angeboten“, berichtet der Vater weiterhin. Annehmen kann die Familie das zurzeit aber noch nicht. „Wir können das ja nirgends unterbringen, erst muss sich noch eine passende Wohnung finden“, sagt er. Er freut sich über Hilfsangebote, „vier bis fünf Wohnungen“ sind auch dabei. „Einige davon sind sogar noch möbliert, nachdem langjährige Bewohner ins Altersheim gezogen sind“, erfuhr der Müdener. Die Hoffnung der Familie dabei ist es nun, in der Nähe von Müden – „vielleicht auch in Meinersen“ – etwas passendes zu finden. Denn während der Vater in Meinersen und die Mutter in Müden arbeitet, besucht das jüngste Kind in dem Dorf an der Aller noch die Grundschule.

Familie blickt nach vorn

Nachdem die Ferien vorbei sind und die Schule wieder begonnen hat, blicken die Eltern jetzt nach vorne. Das Grundschulkind besucht dem Vater zufolge den Ganztagsunterricht und wird im Anschluss „oft von Freunden zum Spielen eingeladen“, freut er sich für das Kind. Auch die beiden älteren Geschwister haben wieder Ablenkung – „in der Berufsschule und in einem Praktikum“. „Ich kümmere mich um das Auto und wir zählen und schreiben nach wie vor für die Versicherung alles auf“, wiederholt er vordringliche Aufgaben. Langsam kehrt offenbar ein wenig Ruhe ein – der Familienvater erinnert dabei auch an den baldigen Wiederbeginn seiner Arbeit und er sagt: „Wir denken jetzt von Tag zu Tag.“

