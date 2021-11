Leiferde

Das Gezwitscher der Vögel im Hintergrund ist nicht zu überhören. Wolfgang Kasimir aus Leiferde ist am Telefon. Der erfolgreiche Kanarienvogel-Züchter war gut anderthalb Jahre nach dem Corona-Ausbruch jetzt erstmals wieder auf Tour, wie er berichtet. Gemeinsam mit seinem Züchter-Kollegen Udo Reichelt besuchte Kasimir zwei Ausstellungen – mit großem Erfolg. Die beiden Leiferder räumten alles ab, was es zu holen gab. Urkunden, Preise und Pokale türmen sich jetzt auf dem Wohnzimmertisch.

„Wir wurden fünffacher Champion“

„Die erste Ausstellung nach gut anderthalb Jahren Corona besuchten wir Ende Oktober an der holländischen Grenz in Emlichheim“, berichtet Kasimir. Züchter aus Holland und Deutschland präsentierten dort rund 600 Vögel. Die beiden Leiferder traten eigenen Worten zufolge dabei gern an, und sie sahnten mächtig ab. „Wir wurden fünffacher Champion“, strahlt Kasimir.

Während der Corona-Zeit zu Hause hatten sich die beiden nicht nur der Zucht ihrer bevorzugten Kanarienvogel-Rasse Pariser Trompeter zugewandt, sondern auch der anderer Rassen. Folge davon: „Wir haben jetzt einen Champion in der Vogel-Familie ,Arigate Giganto’, beim ,Nordholländer’, dem nur 13 Zentimeter kleinen ,Pariser Trompeter’, dem 21 Zentimeter großen ,Lancashire’ und dem bereits bekannten ,Pariser Trompeter’“, freuen sich die beiden über ihre Zuchterfolge.

Nicht der einzige Sieg. Als sechsfacher Champion und mit dem Titel „Best in Show“ – Schönster Vogel der gesamten Schau – kehrte das Duo außerdem aus Zörbig bei Leipzig zurück. Dort waren die beiden bei einer internationalen Ausstellung, bei der laut Kasimir und Reichelt 600 Vögel von Züchtern aus ganz Europa gezeigt wurden. Beide waren einer Meinung: „Das war eine super schöne Show.“

Titelverteidiger bei Weltmeisterschaft in Italien

Während wegen der erneuten Corona-Ausbrüche jetzt eine Ausstellung bei Kassel ebenso abgesagt wurde wie die Deutsche Meisterschaft in Bad Salzuflen im Januar, so freut sich das Leiferder Team aber auf die Teilnahme an der Niedersächsischen Meisterschaft in Duderstadt Anfang Dezember und auf das Dabeisein bei der internationalen Meisterschaft in Belgien. Beide Termine stehen nach wie vor im Kalender und wurden laut Kasimir bislang noch nicht gecancelt. Genauso ist nach wie vor ein Termin angekreuzt, den Kasimir als echte Herausforderung ansieht, wird er doch als Titelverteidiger bei der Weltmeisterschaft in Italien am 19./20./21. Januar 2022 in den Ring steigen.

Die Frisur der Vögel 1982 begann Wolfgang Kasimir mit seinem Hobby Vogelzucht. Aus dem Spaß wurde bald ein Extremsport – der Leiferder stellte sich in nationalen und internationalen Wettkämpfen der Konkurrenz. Er bevorzugte dabei die Rasse Pariser Trompeter – Kanarienvögel, die recht wuschelig am Kopf aussehen, irgendwie unfrisiert. So wurde er dann – wie er mal berichtet hat – auch schon gefragt, ob die Vögel Lockenwickler im Gefieder gehabt hätten. Aber genau das ist Kasimir zufolge das Schöne an der Züchtung – die Frisur der Vögel.

Während der ersten beiden Ausstellungen nach der langen Corona-Pause stellten Kasimir und Reichelt auch fest, dass „die Konkurrenz nicht schläft“. Gefreut haben sich die beiden Leiferder aber darüber, so viele Züchter-Kollegen wieder zu treffen. Sie mussten laut Kasimier allerdings auch feststellen, dass Corona „Lücken geschlagen hat und wir viele gute Bekannte verloren haben“.

Von Hilke Kottlick