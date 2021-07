Leiferde

Besonders neu geborene Rehkitze konnten gerettet werden. Bei Einbruch der Morgendämmerung vorab per Drohnen-Wärmebildkamera aufgespürt, laufen diese Winzlinge noch nicht davon – sie ducken sich ins Gras. Damit haben die Retter um Joachim Neumann vom Nabu-Artenschutzzentrum leichtes Spiel. Um keinen menschlichen Geruch zu übertragen, umhüllen sie die Kleinen mit Gras und tragen sie vorsichtig an den Rand der Wiesen. Nach der Heuernte – wenige Stunden später – findet die Mutter dort problemlos den geretteten Nachwuchs wieder.

Gute Zahlen verbuchte Neumann dann auch im Verlauf dieser Saison. „Von 63 aufgespürten Kitzen konnten wir 39 sichern“, sagt er. Die anderen wurden zwar durch die Kameras entdeckt. Sie waren Neumann zufolge aber zumeist schon so groß, dass sie davon liefen, als die Naturschützer sie greifen oder mit einem Korb sichern wollten. Die selbständige Flucht dieser Jungtiere lässt laut Neumann jedoch hoffen, dass die Kitze auch vor dem anrollenden Mähdrescher an den Wiesenrand fliehen. Bleiben sie – geortet von der Drohnenkamera – trotzdem im Gras, greifen die Retter mitunter zum Trick: „Wir mähen einfach eine Schneise, da läuft kein Kitz drüber.“

Sucht nach Rehkitzen mithilfe einer Drohne: Joachim Neumann vom NABU-Artenschutzzentrum Leiferde. Quelle: privat

Kreisübergreifende Drohnengruppe gegründet

In den Kreisen Gifhorn, Peine und Salzgitter waren die Rehkitzretter um Neumann während der frühen Morgenstunden auf Tour. „Wir haben mittlerweile kreisübergreifend eine lockere Drohnengruppe gegründet“, berichtet Neumann. Per WhatsApp verständigen sich die sieben Aktiven über geplante Rehkitz-Aktionen. „Da kann man sich absprechen und die Routen gut planen“, freut sich Neumann über die Verstärkung in Sachen Kitz-Rettung.

Dabei denkt er an einen Einsatz mit zwei Drohnen zurück. Der Grund: „Die Wiese war 39 Hektar groß.“ Dabei stießen die beiden Drohnenflieger auf zwölf Kitze, „zehn davon konnten wir sichern, eins ist jedem von uns entkommen“, berichtet der Nabu-Mann.

Diese Auffindesituation ist normal: Das Kitz wird in der Dämmerung von der Mutter mit Milch versorgt. Quelle: Joachim Neumann

Er hat auch schlechte Nachrichten: „Bei Blumenhagen haben wir acht von zehn Kitzen gefangen, zwei hat es leider erwischt – weil sie wieder zurück gelaufen sind.“ Dass die Rehe ins Mähwerk geraten sind, spüren die Fahrer der Mähdrescher im Verlauf des Mähens wohl nicht. Sie sehen es laut Neumann aber an den Greifvögeln, die sofort in großer Zahl vor Ort sind. Auch wenn die Retter es gerne wären – „wir sind nicht zu 100 Prozent erfolgreich“, bedauert Neumann.

Dabei freut es ihn, dass sich mittlerweile zunehmend mehr Landwirte und Jagdpächter vor der Heuernte bei ihm melden. Das geschieht meist kurzfristig und steht und fällt laut Neumann mit dem Wetter. „Anfang Mai war es zu kalt, da hat niemand gemäht“, weiß er anhand seiner Notizen. „Am 21. Mai hatten wir dann unseren ersten Flug“, erinnert er sich. Dann war wieder zehn Tage lang Ruhe angesagt, „es hat geregnet“. In den folgenden acht bis neun Tagen „war dann die Hölle los. Wir haben jeden Morgen die Akkus der Drohnen-Wärmebildkameras leer geflogen.“

Kitz-Rettung: Mitstreiter willkommen Die Anschaffung von Drohnen-Wärmebildkameras für die Rehkitz-Rettung wird laut Joachim Neumann vom Nabu Leiferde von der Bundesregierung mit einer Million Euro gefördert. Er rechnet vor: „Bei den Kosten von 4000 Euro für eine Kamera fließt eine Förderung in Höhe von 3600 Euro, es verbleibt ein Eigenanteil von 400 Euro.“ Dieses Programm gilt der „Rettung von Wildtieren“, berichtet er. Viele Jäger würden sich bereits engagieren. „Das Projekt hat Dynamik bekommen“, freut er sich. Gern ist er auch bereit, unerfahrenen Pilotinnen und Piloten von Drohnen mit Wärmebildkameras „Support und Unterstützung zu geben“. Aber: „Drohnenfliegen ist gar nicht mehr so schwer“, weiß Neumann. Er ermuntert: „Sollte sich jemand finden, dann nehmen wir sie oder ihn gern in unsere Gruppe auf.“ Infos gibt es dazu bei Joachim Neumann im Nabu-Zentrum in Leiferde unter Tel. (0 53 73) 66 77.

Immer mehr Aktive schaffen sich Drohnen-Wärmebildkameras an

Zunehmen mehr Aktive schaffen sich laut Neumann Drohnen-Wärmebildkameras an, um damit Rehkitze aufzuspüren und sie so vor dem Tod durch den Mähdrescher zu retten. Er zählt dabei unter anderem Jäger und Jagdpächter sowie die Malteser auf, genauso die Feuerwehr in Groß Schwülper. Außerdem ist laut Neumann ein Mann dabei, der gewerblich mit einer Drohnen-Wärmebildkamera arbeitet und während seiner Freizeit ehrenamtlich diese Kamera nutzt, um damit Kitze aufzuspüren. „Es ist fantastisch, es wird immer mehr“, freut sich Neumann über die wachsende Zahl der Naturschützer, die sich früh morgens bei Sonnenaufgang spätestens um 4 Uhr aus dem Bett quälen, um etliche Kilometer zum Einsatzort zu fahren und dort über Stunden versuchen, Rehkitze im hohen Gras aufzuspüren.

Von Hilke Kottlick