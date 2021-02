Nabu-Artenschutzzentrum Leiferde päppelt Kornweihe auf

Leiferde

Der kurze, aber heftige Winter mit Temperaturen im zweistelligen Minusbereich und einer dicken Schneedecke, bescherte ein im Norden mittlerweile seltenes Wintervergnügen für Menschen, aber erhebliche Probleme für viele Beutegreifer, die unter anderem auf Kleinnager und Insekten angewiesen sind. So wurden zahlreiche Mäusebussarde, Turmfalken und Schleiereulen als halbverhungerte Vögel in das Nabu-Artenschutzzentrum nach Leiferde gebracht.

In Deutschland sind die Kornweihen beinahe ausgestorben

Auf diesem Weg landete auch eine sehr seltene Kornweihe aus Braunschweig im Nabu-Zentrum. „Kornweihen waren früher relativ häufig vorkommende Brutvögel in Norddeutschland. Mittlerweile existieren hier nicht mehr genügend Lebensräume für sie, weshalb sie in Deutschland fast ausgestorben und nur noch sehr seltene Brutvögel sind“, sagt Bärbel Rogoschik, Leiterin des Nabu-Artenschutzzentrum Leiferde. Kornweihen benötigen in erster Linie Feuchtflächen wie Sümpfe oder auch Moore mit offenen Landschaften. Sie leben in Deutschland als Brutvogel fast ausschließlich in Norddeutschland. Der Bestand der seltenen Tiere wird auf etwa neun Brutpaare geschätzt.

Erst Infusionen und dann reichlich Futter

Zurück zum Geschehen im Nabu-Artenschutzzentrum: Der weibliche Greifvogel war stark geschwächt und ließ den linken Flügel hängen. Zu Beginn musste er mit Infusionen stabilisiert werden. „Nach diesen Hilfestellungen merkte man, dass der Vogel die Umgebung besser wahrnahm und aktiver wurde“, erklärt Rogoschik. Als nächstes wurde Futter in Form von Mäusen angeboten, die von der Kornweihe aufgenommen wurden. Nach einigen Tagen in Intensivquarantäne und ordentlicher Futteraufnahme wurde der Greifvogel in eine Rundflugvoliere zum Training der Ausdauer der Flugmuskulatur umgesetzt. Nachdem das Tier dort zügig seine Runden drehen konnte und an Gewicht zugelegt hatte, konnte der Greifvogel bei gutem Wetter in die Freiheit entlassen werden. Er kann somit wieder zur Bestandserhaltung beitragen.

Lesen Sie auch:

Von der AZ-Redaktion