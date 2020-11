Leiferde

Das Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde braucht Unterstützung bei der Finanzierung einer Tierpfleger-Stelle. Eine stetig steigende Zahl der zu betreuenden Tiere macht die Stelle unverzichtbar. Dem gegenüber stehen aber geringere Einnahmen durch die Folgen der Corona-Krise. Die Grünen haben deshalb einen Antrag an den Kreis gestellt, bei der Finanzierung mit 26 000 Euro zu helfen.

„Wir brauchen gut ausgebildete Leute“, sagt Bärbel Rogoschik, Leiterin des Nabu-Artenschutzzentrums in Leiferde. Die beiden Anakondas, 40 weitere Schlangen, mehr als 200 Schildkröten und viele, viele Echsen können beispielsweise nicht von jemandem ohne entsprechende Ausbildung versorgt werden. In den letzten drei Jahren hat sich die Zahl der aufgenommenen Tiere zudem jedes Jahr um etwa 500 gesteigert. „Dieses Jahr gehen wir auf die 4000 zu“, sagt Rogoschik.

Auf eine Tierpfleger-Stelle zu verzichten, kann sich das Artenschutzzentrum deshalb nicht leisten. Allein bezahlen kann es diese aber auch nicht. Schließlich war und ist das Zentrum wegen Corona viele Monate geschlossen. Führungen, Bildungsveranstaltungen und auch das Storchenfest mussten ausfallen – da fehlen wichtige Einnahmen. Bislang habe der Förderkreis des Artenschutzzentrums bei der Finanzierung der Stelle geholfen, berichtet Rogoschik. „Es wäre toll, wenn wir und unser Mitarbeiter auch in Zukunft Sicherheit hätten“, sagt die Zentrumsleiterin.

Die Grünen sehen den Landkreis in der Pflicht, bei der Finanzierung der Stelle zu helfen

Dabei sieht die Grünen-Kreistagsfraktion den Landkreis in der Pflicht. „Das Artenschutzzentrum ist ein Leuchtturm des Natur- und Artenschutzes im Landkreis Gifhorn“, heißt es im entsprechenden Antrag, der jüngst im Umweltausschuss beraten wurde. Ohne die Stelle des Tierpflegers sei die Einrichtung in der gegenwärtigen Form massiv gefährdet, sagen die Grünen. Und der Landkreis sei im Rahmen gesetzlicher Pflichtaufgaben dafür zuständig, zu helfen.

Die Grünen heben dabei auf die Zusammenarbeit von Veterinäramt, Unterer Naturschutzbehörde, Polizei und Feuerwehr mit dem Artenschutzzentrum ab. Zudem sei dieses auch ein touristischer Leuchtturm für den Landkreis. Weil der Antrag zu kurzfristig gestellt worden sei, verwies der Umweltausschuss ihn zur Beratung zurück in die Fraktionen. Das gilt auch für einen Antrag der Grünen, den Nabu-Kreisverband mit 12 000 Euro zu unterstützen. Mit dem Geld sollen die Aufgaben des Kreisverbandes, die er auch für den Landkreis übernimmt, dauerhaft abgesichert werden.

Das Corona-Jahr im Artenschutzzentrum hat gezeigt, wie wichtig motivierte Mitarbeiter sind

Bärbel Rogoschik hofft, dass die Stelle erhalten werden kann. Gerade im Corona-Jahr habe sich gezeigt, wie wichtig eine ausreichende Zahl an motivierten Mitarbeitern sei. Es seien mehr Menschen in der Natur unterwegs, berichtet Rogoschik. Und diese bringen vermehrt Tiere nach Leiferde, auch wenn das gar nicht notwendig ist. Hinzu kommen viele Tiere aus Beschlagnahmungen. Die Vermittlung stockt aber, weil Zoos derzeit kaum noch Tiere aufnehmen. Die Folge: „Wir haben einen Stau an Tieren“, so Rogoschik.

Von Christian Albroscheit