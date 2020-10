Leiferde

Mehr Schutz für Insekten ist auch im Kreis Gifhorn ein Thema. Das Aktionsbündnis zur Umsetzung des Volksbegehrens für Artenvielfalt hat am Freitag mit der Landtagsabgeordneten Imke Byl ( Bündnis 90/Die Grünen) gesprochen. Es ging um das dramatische Insektensterben und die Folgen für Vögel und Igel.

„Uns ist in den vergangenen zwei Jahren aufgefallen, dass wir immer mehr Singvögel, Schwalben und Mauersegler bekommen – also typischen Insektenfresser“, berichtet Bärbel Rogoschik vom Nabu-Artenschutzzentrum am Freitag in der Runde mit Byl und einem Dutzend Vertretern des Aktionsbündnisses. Ihre Einrichtung habe fast doppelt so viele Insektenfresser zu versorgen wie früher. Denn immer mehr Bürgern fielen durch Hunger entkräftete Tiere auf, die sie dann nach Leiferde brächten – oder Nachwuchs in Nistkästen, für die jede Hilfe zu spät käme.

Das Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde schlägt Alarm: Immer mehr Igel hungern wegen des Insektensterbens. Quelle: dpa Archiv

Unter den Patienten im Artenschutzzentrum sind immer mehr Igel. 2017 seien es 222 gewesen, im vorigen Jahr schon 233, und: „Dieses Jahr kommen wir noch darüber hinaus. Augenscheinlich ist zu wenig Futter da“, sagt Rogoschik. „Es ist schade, wenn man die kleinen Hänflinge sieht. Das sind Zwerge, denen es nicht gut geht.“ Es gebe immer weniger Insekten, und immer mehr Lebensräume würden versiegelt. Folglich müssten die Igel weitere Wege auf sich nehmen. Das koste Energie und sei gefährlich, da Igel immer häufiger Straßen queren müssten.

Warum Insektenhotels und Blühstreifen allein nicht reichen

Das Problembewusstsein sei in der Bevölkerung gewachsen, das Insektensterben seit 2017 in der Öffentlichkeit präsent, sagt Nabu-Kreisvorsitzender Florian Preusse. Doch Blühstreifen anlegen und Insektenhotels bauen allein helfe nicht. „Die Ursachenlage ist viel komplexer. Das landwirtschaftliche System muss sich ändern. Da kommt die Politik ins Spiel.“

Dankbar für den Rückenwind aus der Bevölkerung: Grünen-Landtagsabgeordnete Imke Byl beim Treffen mit dem Aktionsbündnis zur Umsetzung des Volksbegehren Artenvielfalt. Quelle: Sebastian Preuß

Das will Preusse den Landwirten nicht unbedingt zum Vorwurf machen. Sie könnten nicht einfach mal eben das System wechseln und auf jene Wirtschaftsweise umsteigen, die Martin und Nadja Rautenberg aus Müden der Runde vorstellten. Ihr Biohof bekämpfe Insekten, die als Schädlinge gelten, nicht mit Chemie: „Wir fördern Nützlinge, um das natürliche Gleichgewicht herzustellen“, nennt Martin Rautenberg ein Beispiel.

Landtagsabgeordnete sieht durch Aktionsbündnis Rückenwind für die Sache

Byl sieht durch das Engagement des Aktionsbündnisses für das Volksbegehren jetzt Rückenwind auch im niedersächsischen Landtag für diese Sache. Die Landesregierung aus SPD und CDU habe einen unter anderem mit den Umwelt- und Landwirtschaftsverbänden ausgearbeiteten Gesetzesentwurf, den sogenannten Niedersächsischen Weg, eingebracht. „Das habt Ihr erreicht.“

Bislang mehr als 75 000 Unterschriften

Die Oktober-Zählung stehe noch aus, aber bis September habe das Bündnis landesweit bereits rund 75 000 Unterschriften für das Volksbegehren gesammelt, so Preusse. Bis Mitte kommenden Jahres müssten 610 000 zusammen sein. Preusse ist zuversichtlich, das zu schaffen – Byl auch, angesichts dieses Sammelerfolgs trotz Corona-Krise.

„Ich möchte einfach wieder mehr Viechkram beobachten“

Hat das Volksbegehren Erfolg, müsse der Landtag entweder den damit verknüpften Gesetzestext beschießen oder einen eigenen Gegenentwurf durch einen Volksentscheid abstimmen lassen, erläutert Preusse. Wenn man mehr als 610 000 Stimmen fürs Volksbegehren bekomme, könne man sich gut vorstellen, wie der Volksentscheid ausfallen dürfte. Die Hoffnung des Vogel- und Insektenkundlers: „Ich möchte einfach wieder mehr Viechkram beobachten.“

Von Dirk Reitmeister