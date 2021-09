Musikzug Ahnsen Meinersen sammelt bei Konzert Spenden für Flutopfer

Ahnsen

Was für ein Erfolg: Zum Benefizkonzert für die Opfer der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands hatte der Musikzug Ahnsen Meinersen der Freiwilligen Feuerwehren jetzt nach Ahnsen eingeladen. Rund 300 Besucher kamen und spendeten fleißig. Insgesamt kamen 5436,98 Euro für den guten Zweck zusammen.

„Als wir die schrecklichen Bilder gesehen haben, war uns sofort klar, dass wir helfen wollen“, sagte Musikzugleiter Christian Niebuhr. Schnell entstand die Idee zum Konzert. Doch das war alles andere als einfach: Zum einen sind solche Veranstaltungen per Erlass des Innenministeriums für die Feuerwehren zurzeit nicht erlaubt, zum anderen konnte der Musikzug coronabedingt in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht so üben wie sonst üblich. „Doch unsere Verwaltung und die Feuerwehrführung haben sich für uns eingesetzt, so gab es eine Sondergenehmigung für das Konzert durch das Innenministerium“, berichtete Niebuhr.

Die 22 Musiker begeisterten auch mit einer Premiere

Mit Hygienekonzept, Masken und Abstand kamen die Besucher auf dem Ahnser Festplatz zusammen. Und trotz des coronabedingten Übungsrückstands hatte der Musikzug ein umfangreiches Programm für Jung und Alt auf die Beine gestellt. So boten die 22 Musiker klassische Märsche, Walzer und Polkas ebenso dar wie Stücke der Beatles, von ABBA oder Udo Jürgens. Einer der Höhepunkte des Nachmittags war die erstmalige Aufführung der Themen aus dem Musical König der Löwen. Aber auch „Nessaja“ von Peter Maffay und „Eye of the Tiger“ aus den Rocky-Filmen begeisterten das Publikum.

Niebuhr führte nicht nur den Musikzug, sondern moderierte auch gekonnt durch den Nachmittag.

„Das ist die größte Hochwasserkatastrophe, die Deutschland je erlebt hat“, betonte Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka in seinem Grußwort. Und: „Was ist eine Gesellschaft wert, wenn sie in der Not nicht zusammensteht.“ Abschließend ging er auf die Pandemie ein: „Lasst euch alle impfen, nur so kommen wir aus der Pandemie heraus.“

Christian Niebuhr zeigte sich über die Spendenbereitschaft erfreut. So landeten nicht nur zahlreiche Scheine in den bereitgestellten Spendengläsern. Örtliche Parteien, die Dorfgemeinschaft Ahnsen und der Schützenverein Meinersen hatten Umschläge für den guten Zweck mitgebracht. Die gespendete Summe wird jetzt dem Aktionsbündnis Katastrophenhilfe von Caritas, Diakonie und DRK übergeben.

Von unserer Redaktion