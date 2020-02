„Wertschätzen statt wegwerfen“: So kreativ sind Meinerser Schüler

Leiferde

Da gab es die Lesung „Vier fürs Klima“. Sie sammelten Abfall am Ostseestrand. Im Kulturzentrum in Meinersen sorgte ihre Plastikmüll-Gala für Aufsehen. Die Schüler des Sibylla-Merian-Gymnasiums engagieren sich seit Gründung der Schul-Arbeitsgemeinschaft Sibylla goes green mit ungewöhnlichen und aufsehenerregenden Aktionen in Sachen Umweltschutz. Da lag es nahe, dass sich die Gymnasiasten sowohl in der Schule in Meinersen, als auch in der Zweigstelle in Leiferde die „Europäische Woche der Abfallvermeidung“ nicht entgehen ließen. Sie beteiligten sich auch daran wieder mit kreativen Ideen.

Wertschätzen statt wegwerfen

„Wertschätzen statt wegwerfen – miteinander und von einander lernen“ lautet das Motto der Aktionen zur Müllvermeidung. Die beiden neuen Absolventen eines Freiwilligen Ökologischen Jahres ( FÖJ) an der Schule – Alica Mertens und Anton Kayser – begleiteten das Wochenprojekt der Schüler.

Zur Galerie Die Schüler am Sibylla-Merian-Gymnaisum in Meinersen haben ziemlich viele Ideen, wie sie Müll vermeiden können. In einer Projektwoche haben sie diese zusammengetragen.

„Für beide Schulstandorte hatte die AG eine Woche lang täglich Müllvermeidungs-Aktionen vorbereitet“, erzählt Alica Mertens. „Für Montag hatten wir einen Büchertausch organisiert“, ergänzt Anton Kayser. „Viele Schüler haben sich beteiligt“, nennt der 18-Jährige Erfolge.

Schrumpeliges Obst

Am Dienstag stand „Smoothie-Tag“ im Programm. Laut Alica Mertens hatten zahlreiche Schüler „schrumpeliges Obst“ mitgebracht – nicht für den Mülleimer, sonder um daraus Smoothies herzustellen. „Das kam gut an“, sagt die 19-Jährige. Der Erfolg der Aktion war so groß, dass die FÖJler jetzt überlegen, „öfter mal einen Smoothie-Tag anzubieten“.

Tinte auffüllen

Um Tintenpatronen ging es am Mittwoch. Diese Patronen erzeugen laut Anton Kayser viel Müll in der Schule. Anlass für die FÖJler, Tintenkonverter zum Wiederauffüllen vorzustellen. Das Fazit dazu: „Das ist billiger und umweltschonender.“ Eine Schülerin präsentierte laut Alica Mertens dazu eine eigene Idee: „Sie füllte mit einer Spritze Tinte in die Patronen.“

Ein Quiz gab es dann am Donnerstag. „Das Wissen der Schüler über das am Gymnasium neu eingeführte Mülltrennungs-System wurde dabei auf die Probe gestellt“, berichtet Anton Kayser.

Handys für Insektenschutz

Die Woche der Abfallvermeidung endete am Freitag mit einem plastikfreien Frühstück und Spendenaktionen. Alte Brillen und Handys wurden dabei ebenso eingesammelt wie Altbatterien. „Die Brillen werden nach Afrika geschickt, die Batterien fachgerecht entsorgt und die Handys für den Nabu gespendet“, berichten die FÖJler. „Der Nabu sorgt für das Recyclen der Handys und investiert das Geld für den Insektenschutz.“

Von Hilke Kottlick