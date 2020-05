Landfrauen-Geburtstag ohne Feier, aber mit Geschenk

Müden

Auf den Tag genau 70 Jahre ist es am 16. Mai her, dass in Müden der Landfrauenverein gegründet wurde. Das sollte groß gefeiert werden – so war der Plan vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Die Feier musste abgesagt werden, aber ein Geschenk gibt’s trotzdem.

Der Vorstand des Landfrauenvereins mit Regina Michael, Irene Geier, Gundel Lange, Jutta Gensicke, Annegret Jaroschewitz und Tina Ackermann hat sich eine Überraschung überlegt: Eine rustikale Eichen-Holzbank steht jetzt hinter dem Bürgerhaus, gestiftet von Tina Ackermann und Irene Geier. Friedrich-Wilhelm Meyer aus Müden hat die Bank bearbeitet und mit einer Inschrift versehen – und nun hofft der Vorstand, dass die Landfrauen im Laufe des Sommers eine Gelegenheit finden, diese Bank zu nutzen.

Mit zwei Deutschen Mark waren sie dabei

70 Jahre sind eine stolze Zeit. Und ebenso stolz blicken die heute 243 Mitglieder des Landfrauenvereins Müden auf diese Zeit zurück. 14 Gründungsmitglieder hatte der Verein, als Vorsitzende wählten diese Hilde Meier. Gemeinsam mit Martha Wietfeld, Luise Wrede und Helene Bollmann startete sie ein abwechslungsreiches Programm: Es gab Vorträge, Seminare und in jedem Jahr eine Theaterfahrt. Zwei Deutsche Mark betrug der Jahresbeitrag seinerzeit.

Hilde Meier stand dem Verein 25 Jahre lang vor. Unter ihrem Vorsitz entwickelte sich der Verein zu dem, was er heute ist. Im März 1975 legte sie das Amt in die Hände von Gertrud Hustedt. Diese führte den Verein bis 1983. Da sich auf der Generalversammlung keine neue Vorsitzende fand, übernahm Marlies Dannheim diese Aufgabe vorübergehend für ein Jahr. Danach leitete Waltraud Blonn aus Ettenbüttel den Verein für ein Jahr, im Januar 1985 wurde Waltraud Blonn als Vorsitzende gewählt, von 1989 bis 1995 folgte Ilse Deecke. Die folgenden 24 Jahre lenkte Christa Bürger die Geschicke des Vereins. Zu ihrer Unterstützung wurde 2015 Tina Ackermann zur gleichberechtigten Vorsitzenden gewählt. 2019, nach Ausscheiden von Christa Bürger, kam Irene Geier mit ins Vorstandsteam und leitet seither gemeinsam mit Tina Ackermann den Verein.

Lebensverhältnisse aktiv verändern

70 Jahre sind vergangen, seit die Landfrauenbewegung in der Nachkriegszeit ihren Anfang nahm. Ziel war es auch in Müden, Verantwortung für den ländlichen Raum und die dort lebenden Menschen zu übernehmen und den Wandel in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum mitzugestalten. Die Landfrauen wollten die Lebensverhältnisse aktiv verändern. Konservieren von Lebensmitteln, Gartennutzung, Kleintierhaltung, Nähen und Stricken und natürlich auch „Neuzeitliches“ standen auf dem Programm.

Sieben Jahrzehnte Landfrauenarbeit sind im Laufe der Zeit ein Nichts, in der Geschichte der Landfrauenvereine dokumentieren sie doch eine rasante Entwicklung und tiefgreifende Veränderungen im ländlichen Raum. Diesen zu erhalten und für die Menschen lebenswürdig zu gestalten ist das Ziel des Landfrauenvereins. „Wir leben auf dem Land, aber nicht hinter dem Mond,“ ist sein Motto – im Spagat zwischen Tradition und Moderne, zwischen Kochen und Computer, zwischen Tracht und Jeans.

