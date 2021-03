Müden

Der Cocktail-Truck von Vanessa und Dennis Behnke bekommt Zuwachs. Das Projekt verbucht so große Erfolge, dass das Müdener Ehepaar jetzt zwei Trucks ins Rennen schicken will mit Gin Tonic, Caipirinha, Chi Chi oder Cuba Libre an Bord.

Diese Idee der mobilen Cocktail-Bar war im vorigen Jahr der Corona-Pandemie geschuldet. Vanessa und Dennis Behnke hatten zuvor bei Schützenfesten und privaten Events mit ihrer Cocktail-Maschine gemixtet, was Gin, Orangensaft und Sekt hergaben. Dann kam Corona, und nichts war mehr erlaubt – alle Veranstaltungen wurden abgesagt. Das Müdener Ehepaar hatte aber bereits für die Sommer-Saison Ware eingekauft.

Feste Stellplätze an verschiedenen Orten

Um darauf nicht sitzen zu bleiben, füllte es eine Marktlücke: „Wir kauften einen Bus, bauten die Cocktail-Maschine ein und fuhren auf Bestellung zu den Kunden nach Hause oder auf einen festen Stellplatz in verschiedenen Orten“, erinnert Dennis Behnke. Die Idee kam an, mehr noch – sie wurde ein Renner.

Das wiederum veranlasste Behnke trotz des zweiten Corona-Lockdowns, jetzt einen weiteren Cocktail-Truck anzuschaffen. Diesen Renault baut er selbst aus, „jetzt fehlt nur noch die Beschriftung“, sagt er und hofft darauf, dass er beide Wagen spätestens ab Ostern auf die Straße schicken kann.

Leute schon in den Startlöchern

„Unsere sechs bis acht Leute stehen schon in den Startlöchern“, sagt der Müdener. Seit Mitte Dezember steht der erste Truck wegen des Corona-bedingten Alkohol-Verkaufsverbotes im öffentlichen Raum in der Garage. Aber Behnke hofft sogar, vielleicht schon zum 22. März mit beiden Trucks Gas geben zu können. „Wenn die Gaststätten den Außenbereich öffnen dürfen, dann wird ja dort auch wieder Alkohol ausgeschänkt“, meint er.

Dass der Cocktail-Truck schnell zu einem Renner wurde, der sich in Windeseile herum gesprochen hat, zeigen die Einsatzorte. „Wir waren im gesamten Landkreis Gifhorn, in Celle, Bröckel, Ummern, Hohne unterwegs“, blickt der Müdener zurück. Dabei kann der Truck nicht nur für private Feiern gebucht werden. Behnkes bieten zudem feste Standorte in verschiedenen Orten an. „Wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit etwa 120 Leuten gegründet“, erklärt Behnke. Dieser Fan-Club wird regelmäßig – „eine Woche vorher“ – über die jeweiligen Standorte des Cocktail-Trucks informiert. Dann reisen die Menschen an zum kleinen Cocktail-Treff.

Bei den Gästen war der „Zombi“ der absolute Renner

Knapp 30 alkoholische und nicht-alkoholische Cocktails stehen auf der Karte des 39-jährigen Müdeners und seiner 36-jährigen Ehefrau. Die Palette reicht vom „Swimming Pool“ – bestehend aus Wodka, Kokossirup, Sahne, Blue Curacao, Orangen- und Annanssaft – bis hin zum „Mai Tai“ – gemixt aus Rum, Apricot, Mandelsirup, Lime Juice, Orangen- und Ananassaft. Der Renner bei den Gästen war im vorigen Jahr laut Behnke aber der „Zombi“, ein Getränk bestehend aus weißem und braunem Rum, Sekt und O-Saft, blickt er zurück auf die vorige Saison, die durch Corona beendet wurde.

„Wir haben seitdem von unseren Reserven gelebt“, hofft der Müdener nun, spätestens zu Ostern wieder Gas geben zu können, mit doppelter Power – und dafür schickt er gleich zwei Trucks auf die Straße.

Von Hilke Kottlick