Müden

Die Treibhausgasemissionen bundesweit bis zum Jahr 2050 um 80 bis 95 Prozent unter das Niveau von 1990 zu senken ist Ziel des nationalen Klimaschutzes. „Dazu sollen die Samtgemeinde Meinersen und die Mitgliedsgemeinden ihren Teil beitragen“, meint Timm Bußmann, Vizevorsitzender der CDU-Fraktion in Müden. Anlass für seine Fraktion, beim Samtgemeinderat Meinersen den Antrag für den Aufbau eines Klimaschutzkonzeptes sowohl für die Samtgemeinde Meinersen als auch für die Mitgliedsgemeinden zu stellen.

Bußmann nennt dazu Ansätze aus Müden. Danach wurde in dem Ort an der Aller bereits die „Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgestellt und die Bema-Biogas beim Ausbau des Fernwärmenetzes unterstützt.

Anzeige

Die Samtgemeinde Flotwedel im Landkreis Celle dient als Vorbild

Die Idee, ein Klimaschutzkonzept für die Samtgemeinde Meinersen zu erstellen, stammt Bußmann zufolge aus dem Kreis Celle. „Ich war dort bis vor kurzem beschäftigt und bin dabei auf das Klimaschutzkonzept in der Samtgemeinde Flotwedel gestoßen.“ Bußmann gefiel, was er da sah, und die Fraktion beschäftigte sich eingehend mit dem Thema während der Klausurtagung im Winter.

Kommunen sind „tragende Säulen für den Klimaschutz“

Wie Bußmann feststellt, sind Kommunen „tragende Säulen für den Klimaschutz“. Er schreibt dann auch dazu in dem Antrag an den Samtgemeinderat: „Kommunen, die CO2-Emissionen senken, entlasten die öffentlichen Haushalte, kurbeln die kommunale Wirtschaft an und verbessern so auch die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger.“ Dabei soll ein Klimaschutzkonzept laut Bußmann unter anderem eine „ergebnisorientierte und zeiteffiziente Koordination mit den derzeit laufenden klimaschutzrelevanten Projekten und deren Akteuren bieten.“ Sein Beispiel dazu sind „Photovoltaikanlagen bei Neubauten“.

Wärmepumpen und energetische Sanierung als Beispiele für die Reduzierung des Energieverbrauchs

Weiterhin soll ein Klimaschutzkonzept Entscheidungsträgern aufzeigen, „welche CO2-Minderungspotenziale bestehen und welche Maßnahmen zur Verfügung stehen, um CO2-Emissionen einzusparen und den Energieverbrauch zu senken. Dabei denkt er an unter anderem an „Wärmepumpen oder energetische Sanierung“. Auch Ziele zur Minderung der CO2-Emissionen sollen dem Müdener zufolge in dem Konzept festgelegt werden und es soll eine Beschreibung bieten, „wie ihre Erfüllung kontrolliert werden kann“.

Worüber der Samtgemeinderat diskutiert Der Samtgemeinderat Meinersen tagt am Donnerstag, 5. November, um 18 Uhr im Kulturzentrum in Meinersen. Auf der Tagesordnung steht nicht nur das Antrag der CDU Müden auf ein Klimaschutzkonzept. Es geht auch um eine Änderung der Benutzungsordnung für die Sporthallen, die Neufassung der Straßenausbaubeitragssatzung der Samtgemeinde oder die Subventionierung der Mittagsverpflegung. Ob das Gremium über den Antrag von Timm Bußmann auf ein Klimaschutzkonzept beraten wird, steht noch nicht ganz fest. „Es könnte sein, dass dieses Thema vorerst noch in den Fachausschuss verwiesen wird“, meint der Müdener.

Konzept als Grundlage für Klimaschutzpolitik

Bußmann stellt weiterhin fest, dass „ein Klimaschutzkonzept die Grundlage für eine langfristig angelegte Klimaschutzpolitik in der Samtgemeinde Meinersen und den Mitgliedsgemeinden“ ist. Und es soll seiner Ansicht nach konkrete Einsparziele und Maßnahmenkataloge enthalten. Sein Fazit dazu lautet: „Angesichts der Endlichkeit der fossilen Energieträger und des rasant voranschreitenden Klimawandels ist ein bewusster Umgang mit Energie und Klimaschutz dringend notwendig.“

Von Hilke Kottlick