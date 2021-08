Müdener Dreschfest steigt erstmals ohne die traditionelle Hochzeitssuppe

Müden

Erst vor einer Woche fiel bei den Mitgliedern des Müdener Kultur- und Heimatvereins sowie des Heimatmuseums die endgültige Entscheidung, dass in diesem Jahr das allseits beliebte Dreschfest stattfinden darf. In aller Eile wurde alles organisiert, und am Sonntag öffnete das Heimatmuseum die Tore des großen Außenbereiches und lud Besucher von nah und fern ein, historische landwirtschaftliche Geräte hautnah zu erleben.

Zur Galerie Rund 500 Besucherinnen und Besucher kamen am Sonntag in den historischen Ortskern von Müden zum Dreschfest. Hier ein paar Impressionen.

Weil die Entscheidung, dass das beliebte Fest in diesem Jahr nicht den steigenden Corona-Zahlen zum Opfer fallen wird, so kurzfristig war, konnte die beliebte Müdener Hochzeitssuppe nicht gereicht werden. „Für die gewohnten 50 Liter Suppe hätten wir schon im Mai zur Spargelzeit dafür einkaufen müssen“, erklärte Uwe Schiesgeries, Projektleiter des Dreschfestes. „Aber zu dem Zeitpunkt war leider noch gar nichts absehbar.“ So servierten die Organisatoren den hungrigen Gästen stattdessen frisch gegrillte Bratwürste und Zuckerkuchen.

Kinder sind ausdrücklich willkommen

Dass das Büffet weniger reichhaltig als gewohnt und das Wetter recht durchwachsen war, tat der guten Stimmung allerdings keinen Abbruch: Mindestens 500 Besucher kamen trotz einiger Regenschauer zwischen 11 und 18 Uhr zum Fest im historischen Ortskern, um die landwirtschaftlichen Geräte anzuschauen. Besonders beliebt waren die vier Dreschvorführungen: Das Getreide, natürlich zuvor ganz historisch mit dem Mähbinder gemäht, wurde vom Leiterwagen in die alte Dreschmaschine geworfen, die das Korn herausdrischt. Dieses wurde in der anschließenden Schrotvorführung einer über 100 Jahre alten Schrotmaschine unter der Aufsicht von Christhardt Meyer, Projektleiter des Heimatvereines, mittels Mühlsteinen weiterverarbeitet.

Auch andere Geräte gab es zu besichtigen, neben alten Saat- und Wendemaschinen, Eggen und der Strohpresse, die direkt nach dem Dreschen ebenfalls zum Einsatz kam, standen auch einige verschiedene historische Traktoren zum Besichtigen bereit. Und das ausgiebige Besichtigen war ausdrücklich erwünscht, alle Trecker trugen kleine Schilder mit der Aufschrift „Kinder willkommen“, besonders die Allerkleinsten durften also auch auf dem Fahrersitz der Traktoren Platz nehmen. Einen der Traktoren hatte Hans-Albert Tietje aus Langlingen aus seiner Sammlung mitgebracht. „Ich wurde kurzfristig eingeladen, meinen Lanz hier zu präsentieren“, erzählte Tietje – und welch eine langwierige Angelegenheit es damals vor rund 70 Jahren war, einen Traktor zum Laufen zu bringen, zeigte er dem interessierten Publikum gerne: Erst musste die Nase seines Lanz Bulldog, Baujahr 1951, rund sieben Minuten mit einer Heizlampe vorgeheizt, dann Kraftstoff eingespritzt und anschließend mit dem abnehmbaren Lenkrad angedreht werden.

Viele Besucher nutzten die Gelegenheit des Dreschfestes, um sich auch im Heimatmuseum umzuschauen, wo es historische Wohn- und Schlafzimmer, eine kleine Schusterei sowie einen Frisörsalon, Pferde- und Rindergeschirre, Waschmaschinen, Waschbretter und vieles mehr aus den 30-er bis 50-er Jahren zu sehen gibt.

Von Maren Kiesbye