Müden-Dieckhorst

Bei einem Unfall in der Gemarkung Müden-Dieckhorst sind am späten Montagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. In Höhe der Kreuzung Alte Poststraße krachten ein Motorradfahrer (16) und der Fahrer eines VW Lupo (35) zusammen. Ein Großaufgebot von Rettern und Helfern war im Einsatz.

Große Wucht

Der Unfall ereignete sich kurz nach 17 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt stießen der schwarze VW Lupo – am Steuer saß ein 35-Jähriger aus Müden – und das Yamaha-Motorrad des 16-jährigen Hohners im Einmündungsbereich der Alten Poststraße mit großer Wucht zusammen. Durch den Aufprall wurde der Kleinwagen in den Straßengraben geschleudert. Das Motorrad blieb auf der Alten Poststraße liegen.

„Wir können noch nicht genau sagen, wie es zu dem Unfall gekommen ist“, erklärte ein Polizeibeamter am Unglücksort. Die ermittelnden Beamten zogen darum einen Sachverständigen aus dem Kreis Celle hinzu, der nun den genauen Unfallhergang klären soll. Zeugen machten andere Angaben als der VW-Lupo-Fahrer, so der Sprecher der Polizei.

Unfall mit zwei Schwerverletzten auf der L 283: Polizei und ein Sachverständiger versuchen gemeinsam die Ursache zu klären. Quelle: Sebastian Preuß

An den Rettungsarbeiten beteiligten sich die Feuerwehren aus Müden-Dieckhorst, Flettmar, Meinersen und Ahnsen. „Die Einsatzleitung hatte Müdens Ortsbrandmeister Ralf Böhm, insgesamt waren 44 Einsatzkräfte vor Ort“, berichtet Feuerwehrsprecher Carsten Schaffhauser. Auch zwei Rettungswagen, ein Notarzt und das Team des Rettungshubschraubers Christoph Niedersachsen aus Hannover waren an der Unfallstelle am Einsatz.

Straße gesperrt

Für die Ermittlungen von Polizei und dem hinzugezogenen Sachverständigen blieb die L 283 bis in die Abendstunden gesperrt. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.

Der Kreuzungsbereich der L 283/Alte Poststraße ist gefährlich. Erst Ende Mai 2919 verunglückte dort eine 75-Jährige. Sie erlag ihren schweren Verletzungen.

Von Uwe Stadtlich