Müden

Wegen einer Unfallflucht im Bereich Müden ermittelt derzeit die Polizei. Am Sonntagabend gegen 17.40 Uhr fuhr ein 47-Jähriger aus Meinersen mit seinem blauen Ford Mondeo auf der Landesstraße 299 von Ahnsen nach Müden. Im Bereich einer scharfen Linkskurve kam dem 47-Jährigen ein weißer Pkw entgegen. Dieser touchierte den Ford und beschädigte den Fahreraußenspiegel. Hierbei entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Unfallfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen den derzeit unbekannten Unfallflüchtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Meinersen unter Tel. (0 53 72) 9 78 50 entgegen.

Von OTS