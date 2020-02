So wird das Dorf heller

Müden

Der Bauausschuss der Gemeinde Müden befasste sich bei seiner jüngsten Sitzung mit der Beleuchtungssituation in der Gemeinde. Die Standorte der Straßenlaternen waren auf dem Prüfstand, eine Arbeitsgruppe hatte sich in großer Fleißarbeit dem Thema angenommen. „Unser Ziel ist es, die Beleuchtung zu verbessern“, betonte Kai Krüger ( CDU), Vorsitzender des Bauausschusses.

Mehr Laternen sind nötig

Festgestellt worden war, dass in der Regel die Straßenlaternen in der Gemeinde Müden zu weit auseinander stehen. Politik, Verwaltung sowie vor allem die Arbeitsgruppe „Erweiterung der Straßenbeleuchtung“ hatten eine Liste mit möglichen zusätzlichen Standorten von Straßenlaternen erarbeitet. Die zusätzlichen Standorte wurden in zwei Prioritätengruppen aufgeteilt von der Arbeitsgruppe. Im Haushalt waren ursprünglich Mittel in Höhe von rund 121 000 Euro eingeplant worden. Daher hatte die Verwaltung angeregt, sich auf die Punkte aus der ersten Prioritätengruppe zu konzentrieren. Allerdings musste der Haushaltsansatz noch einmal um 20 000 Euro gekürzt werden. „Daher müssen wir noch ein paar Standorte aus der Liste nehmen und ans Ende setzen“, erläuterte Krüger.

Auch Bürger fragen an

Man entschied sich dabei für zusätzliche Standorte, an denen noch keine Stromkabel vorhanden sind. Denn für diese Punkte wären die Kosten am höchsten. Wenn die Ausschreibung der Ergänzung der Straßenbeleuchtung jedoch ein besonders gutes Ergebnis erzielen sollte, so würde man diese Punkte dann wieder in den ersten Teil der Maßnahme nehmen, so die Empfehlung des Bauausschusses. Das Thema Straßenlaternen brennt übrigens auch den Bürgern unter den Nägeln, so gab es noch eine Anfrage nach drei zusätzlichen Laternen für den Dehnenweg. Diese sollen dann auch noch berücksichtigt werden.

Weiter ging es dann noch um den Bau eines Abenteuerspielplatzes in Müden sowie um eine neue Bushaltestelle Am Walde. Das Thema Spielplatz wurde zunächst zurückgestellt und in eine entsprechende Arbeitsgruppe verwiesen. Zunächst soll diese ein Konzept erstellen und sich dann auch abhängig davon mit der Frage einer geeigneten Fläche befassen. Der Bau der neuen Bushaltestelle Am Walde soll von der Verwaltung beantragt werden, Gespräche mit den Busgesellschaften waren positiv verlaufen. Die Haltestelle soll dann im kommenden Jahr gebaut werden.

Von Chris Niebuhr