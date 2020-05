Müden

Am Mittwochmorgen wurden gegen 6.15 Uhr die Feuerwehren in der Samtgemeinde Meinersen zu einer Rauchentwicklung in der Nähe der Straße „Am Walde“ in Müden alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kameraden aus Müden standen etwa 100 Quadratmeter Unterholz eines Waldstücks in Brand. Das mitgeführte Wasser der Müdener Fahrzeuge reichte, um das Feuer zu löschen, sodass die anderen alarmierten Kräfte in ihre Standorte zurückkehren konnten. Nach 45 Minuten war der Einsatz für die Kameraden beendet. Vor Ort im Einsatz waren 20 Kameraden der Feuerwehr Müden-Dieckhorst sowie die Besatzung des Einsatzleitwagens aus Ahnsen.

Erst am Vortag waren zehn der 13 Wehren aus der Samtgemeinde im Einsatz, um acht Brandherde entlang der Bahnstrecke zwischen Meinersen und Leiferde zu löschen.

Von der AZ-Redaktion