Müden

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochabend in Müden/Aller ereignet hat. Gegen 18.45 Uhr fuhr ein 20-jähriger Müdener mit seinem Audi auf der Hauptstraße (L 283) in Richtung Ettenbüttel. Auf Höhe der Sparkasse bog ein wartepflichtiger niederländischer Lkw-Fahrer mit Anhänger von der Ahnsener Straße (L 299) auf die Hauptstraße ein. Dieser beabsichtigte, nach rechts in Richtung Ettenbüttel abzubiegen. Der Lkw-Fahrer übersah den vorfahrtsberechtigten Audi-Fahrer. Der Audi-Fahrer musste ausweichen, um einem Zusammenprall zu vermeiden, und fuhr dabei in die Bahnhofstraße ein und beschädigte hier einen Bordstein sowie einige seiner Pkw-Reifen. Der Lkw-Fahrer fuhr in Richtung Ettenbüttel weiter, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Der Schaden am Audi wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Polizei in Meinersen bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. (0 53 72) 9 78 50.

Von OTS