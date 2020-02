Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei

Müden

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war es am Samstag, 15. Februar, gegen 6 Uhr morgens in Müden auf der Hauptstraße in Höhe Eichenkamp zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei jungen Männern gekommen. Einer der Männer konnte ermittelt werden, der oder die anderen bisher noch nicht. Zur genauen Klärung des Sachverhaltes wäre es jedoch wichtig, auch die Aussagen der oder des anderen Beteiligten aufzunehmen. Zeugen der Auseinandersetzung sowie alle, die Angaben zur gesuchten Person machen können, oder der oder die Beteiligten selber werden gebeten, sich mit der Polizei in Meinersen unter Tel. (0 53 72) 9 78 50 in Verbindung zu setzen.

