Müden: Männer verprügeln zwei Jugendliche und rauben sie aus

Müden

Erhebliche Verletzungen erlitten zwei 15-Jährige am Himmelfahrts-Donnerstag: Zwei Männer hatten auf dem Schulhof der Grundschule Müden auf die beiden Schüler eingeschlagen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Der Vorfall ereignete sich gegen 15.45 Uhr. Die beiden Männer waren zu den Jugendlichen gekommen, es gab ein kurzes Gespräch, bevor die Erwachsenen zuschlugen. Bevor sie in Richtung Sportplatz verschwanden, stahlen sie den beiden Jugendlichen noch persönliche Gegenstände. Einer der Täter soll möglicherweise ein orangefarbenes oder rotes Oberteil getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter Tel. (0 53 72) 97 850 mit ihr in Verbindung zu setzen.

Von der AZ-Redaktion